Ile Maurice: Saint-Pierre et Quartier-Militaire ajoutés à la liste des régions concernées

Deux nouvelles régions, Saint-Pierre et Quartier-Militaire, ont été ajoutées à la liste des localités concernées par le couvre-feu. Cette décision figure dans le Curfew (No. 2) Order 2026, publié dans la Government Gazette du mercredi 14 octobre.

Selon ce nouveau règlement, pris par le commissaire de police avec l'approbation du ministre, le couvre-feu est maintenu de 20 h 30 à 5 heures, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre, ainsi que dans celle du jeudi 15 au vendredi 16 octobre.

Au total, 17 zones sont désormais concernées par cette mesure. Outre Saint-Pierre et Quartier-Militaire, la liste comprend Port-Louis, Beau-Bassin/Rose-Hill, Quatre-Bornes/Palma, Vacoas/Phoenix, Curepipe/Forest-Side, Mahébourg/Vieux-Grand-Port, Chemin-Grenier/Bel-Ombre, Case-Noyale/Black-River, Bambous, Petite-Rivière, La Gaulette, Flacq/Argy, Goodlands, Grand-Gaube et Triolet.

Durant les heures de couvre-feu, les habitants des régions concernées doivent rester à leur domicile. Toutefois, plusieurs exemptions sont prévues, notamment pour les employés des services essentiels, les forces de l'ordre, le personnel médical, les pharmaciens ainsi que les personnes devant se déplacer pour des raisons médicales ou pour se procurer des produits de première nécessité.

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Les déplacements à destination ou en provenance de l'aéroport international SSR et du port de Port-Louis sont également autorisés sous les conditions prévues par le règlement.

Toute personne enfreignant les dispositions du couvre-feu s'expose, en cas de condamnation, à une amende pouvant atteindre Rs 50 000 et à une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.