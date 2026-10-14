Ile Maurice: Pas de classes jeudi et vendredi

En raison de la situation sécuritaire dans le pays, le ministère de l'Éducation et des ressources humaines annonce la suspension des classes les jeudi 15 et vendredi 16 octobre dans tous les établissements publics et privés de Maurice, notamment les écoles préprimaires, primaires, secondaires et spécialisées, ainsi que les centres de formation technique et professionnelle. Les cours en ligne du Mauritius Institute of Education (MIE) sont également concernés.

Les examens de Grade 4 et 5, ainsi que ceux du National Certificate of Education (NCE), prévus ces deux jours à Maurice, Rodrigues et Agaléga, sont reportés à une date ultérieure. En revanche, les examens internationaux du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) sont maintenus.

Par ailleurs, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille annonce la fermeture de toutes les crèches ce jeudi 15 octobre.

Le ministère de l'Éducation précise qu'un nouveau communiqué sera publié concernant la réouverture des établissements scolaires, en fonction de l'évolution de la situation.