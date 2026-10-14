Ile Maurice: Maurice encadre strictement la vente d'essence, de diesel et de kérosène

Dès minuit ce soir, l'achat de carburant dans des contenants est réservé aux professionnels, sous conditions. Les automobilistes, eux, ne sont pas concernés. Le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs a annoncé, ce 14 octobre, l'entrée en vigueur de nouvelles mesures temporaires encadrant la vente d'essence (Mogas), de diesel (Gas Oil) et de kérosène. Objectif affiché : renforcer la sécurité publique en limitant la distribution de ces produits dans des bidons ou autres récipients, tout en préservant l'approvisionnement des secteurs qui en dépendent.

Le plein à la pompe reste inchangé

Première précision, et non des moindres : les automobilistes ne sont pas visés. Faire le plein de son véhicule en station-service reste possible normalement, sans aucune formalité supplémentaire. Les restrictions portent exclusivement sur les achats de carburant dans des contenants.

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Désormais, remplir un bidon d'essence, de diesel ou de kérosène n'est autorisé que dans un cadre professionnel, lorsque l'équipement à ravitailler ne peut raisonnablement pas être amené jusqu'à une station-service. Sont notamment concernés : la pêche (ravitaillement des bateaux) ; l'agriculture ; la construction ; l'exploitation de carrières et le concassage de roches ; le terrassement et le défrichage ; toute autre activité professionnelle reposant sur des machines ou équipements fixes ou difficilement transportables.

Cinq conditions à respecter

Pour obtenir du carburant en contenant, l'acheteur et la station-service devront satisfaire aux exigences suivantes :

Quantité minimale : Au moins 20 litres par transaction

Pièce d'identité : Carte d'identité nationale ou passeport

Justificatif : Document ou élément prouvant que le carburant est destiné à une activité autorisée

Récipients adaptés : Contenants appropriés et conformes aux normes de sécurité

Enregistrement : La station consigne l'identité et les coordonnées de l'acheteur, l'activité, les équipements à ravitailler et les détails de la transaction

Prévenir les usages dangereux ou abusifs

Le ministère justifie ce dispositif par la volonté de « prévenir toute utilisation dangereuse ou abusive » de ces produits inflammables, sans pour autant pénaliser les professionnels dont l'activité en dépend. Les autorités rappellent que ces mesures sont temporaires et remercient le public ainsi que les gérants de stations-service pour leur compréhension et leur coopération.