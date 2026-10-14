Ile Maurice: Business Mauritius appelle les entreprises à poursuivre leurs activités

Business Mauritius a réagi aux décisions annoncées ce mercredi 14 octobre par les autorités. L'organisation patronale prend note d'un nouveau couvre-feu et précise ses recommandations aux entreprises pour la fin de semaine. Dans un communiqué publié ce mercredi, Business Mauritius recommande à ses membres de maintenir leurs activités jeudi et vendredi, en tenant compte de la fermeture des écoles et des crèches.

Le nouvel arrêté fixe le couvre-feu de 20 h 30 à 5 heures du matin pour la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre ; et la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre.

Deux nouvelles zones concernées

Le texte élargit aussi le périmètre du couvre-feu. Les régions de Quartier-Militaire et de Saint-Pierre font désormais partie des nouvelles zones concernées portant le total des zones à 17. Les habitants et les entreprises de ces localités sont invités à prendre leurs dispositions dès ce soir.

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Business Mauritius rappelle que les dispositions et exemptions prévues par le Curfew Order restent applicables pendant ces périodes. Les services essentiels pourront donc continuer à fonctionner et à circuler, dans les conditions fixées par l'arrêté. Les entreprises concernées doivent vérifier que leurs activités et leurs employés entrent bien dans le cadre de ces exemptions.

Activités normales, mais aménagées

Pour les journées du jeudi 15 et du vendredi 16 octobre, Business Mauritius recommande à ses membres de poursuivre normalement leurs activités. Deux éléments doivent toutefois être pris en compte :

la fermeture des établissements scolaires et des crèches, qui touche directement les salariés parents ;

les conditions particulières dans les régions affectées par le couvre-feu.

Les employeurs sont donc invités à prévoir les aménagements nécessaires pour leurs équipes, par exemple en matière d'horaires ou d'organisation du travail. Business Mauritius invite enfin ses membres à «continuer de suivre les consignes des autorités» et à «veiller à la sécurité de tous», collaborateurs comme clients.