Ile Maurice: Business Mauritius appelle les entreprises à poursuivre leurs activités

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Business Mauritius a réagi aux décisions annoncées ce mercredi 14 octobre par les autorités. L'organisation patronale prend note d'un nouveau couvre-feu et précise ses recommandations aux entreprises pour la fin de semaine. Dans un communiqué publié ce mercredi, Business Mauritius recommande à ses membres de maintenir leurs activités jeudi et vendredi, en tenant compte de la fermeture des écoles et des crèches.

Le nouvel arrêté fixe le couvre-feu de 20 h 30 à 5 heures du matin pour la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre ; et la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre.

Deux nouvelles zones concernées

Le texte élargit aussi le périmètre du couvre-feu. Les régions de Quartier-Militaire et de Saint-Pierre font désormais partie des nouvelles zones concernées portant le total des zones à 17. Les habitants et les entreprises de ces localités sont invités à prendre leurs dispositions dès ce soir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Business Mauritius rappelle que les dispositions et exemptions prévues par le Curfew Order restent applicables pendant ces périodes. Les services essentiels pourront donc continuer à fonctionner et à circuler, dans les conditions fixées par l'arrêté. Les entreprises concernées doivent vérifier que leurs activités et leurs employés entrent bien dans le cadre de ces exemptions.

Activités normales, mais aménagées

Pour les journées du jeudi 15 et du vendredi 16 octobre, Business Mauritius recommande à ses membres de poursuivre normalement leurs activités. Deux éléments doivent toutefois être pris en compte :

  • la fermeture des établissements scolaires et des crèches, qui touche directement les salariés parents ;
  • les conditions particulières dans les régions affectées par le couvre-feu.

Les employeurs sont donc invités à prévoir les aménagements nécessaires pour leurs équipes, par exemple en matière d'horaires ou d'organisation du travail. Business Mauritius invite enfin ses membres à «continuer de suivre les consignes des autorités» et à «veiller à la sécurité de tous», collaborateurs comme clients.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.