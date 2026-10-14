Ile Maurice: Des poursuites possibles sous le Prevention of Terrorism Act

À la suite des tensions et des actes de violence survenus dans plusieurs régions du pays ces derniers jours, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures contre les fauteurs de troubles. Les personnes arrêtées pourront être poursuivies en vertu du Prevention of Terrorism Act, lorsque les dispositions de cette loi sont applicables.

Par ailleurs, la Cybercrime Unit de la police assure une surveillance constante des réseaux sociaux. Des enquêtes seront immédiatement ouvertes contre les auteurs de publications contenant notamment des discours haineux ou des incitations à la violence.

En outre, à la suite de consultations avec le chef juge, le Directeur des poursuites publiques (DPP) et le commissaire de police, un mécanisme a été mis en place afin d'accélérer le dépôt des poursuites et l'examen des affaires judiciaires contre les auteurs des actes de violence.