Ile Maurice: Les assureurs face aux opportunités de l'IA

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

L'intelligence artificielle pourrait aider les assureurs à mieux évaluer les risques et à étendre leur couverture aux populations qui disposent de peu ou pas de protection. C'est l'un des enjeux de la 30e édition de l'African Reinsurance Forum, qui s'est ouvert lundi 12 octobre à l'InterContinental Resort, à Balaclava. Organisé par l'African Insurance Organisation (AIO), le forum réunit pendant deux jours les acteurs du secteur autour du thème «From Data to Decisions: How Artificial Intelligence is Transforming Re/insurance».

Lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a rappelé que la faible pénétration de l'assurance en Afrique laisse de nombreux ménages, petites entreprises et agriculteurs exposés aux pertes financières liées aux chocs économiques et aux événements climatiques. L'analyse des données pourrait contribuer à élargir l'accès aux couvertures existantes et à concevoir des produits adaptés aux besoins de ces populations.

Un outil d'affinage

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À Maurice, des assurances agricoles abordables sont notamment envisagées pour protéger les petits planteurs contre la sécheresse, les fortes pluies et les inondations. La ministre a souligné l'importance d'une coopération entre le gouvernement, les assureurs et les régulateurs afin de développer ces produits et de soutenir la production agricole locale ainsi que la sécurité alimentaire.

Les images satellitaires, les données météorologiques et les déclarations de sinistres peuvent être exploitées par l'intelligence artificielle pour affiner l'évaluation des risques et adapter la tarification. Jyoti Jeetun a néanmoins rappelé que la viabilité des couvertures dépend aussi de la souscription et d'une gestion rigoureuse des risques.

De son côté, le président de l'AIO, Alaa El-Zoheiry, a insisté sur le développement des ressources de données africaines pour améliorer la prise de décision. Il a également évoqué le rôle de l'intelligence artificielle face aux cybermenaces.

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