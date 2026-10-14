Sénégal: Le chef de l'Etat félicite le travail des premières dames aux côtés des Présidents

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa reconnaissance aux Premières dames africaines pour leur présence et leur contribution aux efforts des pouvoirs publics, en faveur des populations.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye était présent, ce 14 octobre, à la rencontre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD). La rencontre qui se tient à Dakar est placée sous le thème : «Renforcer la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques et aux conflits ». Elle réunit les Premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, du Gabon, Zita Oligui Nguema, de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, et du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho.

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye salue le travail mené par les premières dames aux côtés des présidents de la République, notamment dans les domaines de la santé, de l'assistance aux populations sinistrées et de la promotion des droits des femmes.