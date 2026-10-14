Congo-Kinshasa: Ituri - 25 élèves touchés par Ebola, les écoles appelées à renforcer la prévention

La maladie à virus Ebola continue de toucher le milieu scolaire dans la province éducationnelle Ituri 1, plus d'un mois après la rentrée scolaire 2026-2027. Selon les chiffres communiqués mercredi 14 octobre à Bunia par le directeur provincial de l'éducation, 25 élèves ont déjà été recensés parmi les cas enregistrés dans plusieurs écoles et établissements de la province.

Parmi ces élèves, dix sont décédés tandis que sept autres suivent actuellement un traitement dans les centres spécialisés de prise en charge d'Ebola de la région.

Face à cette situation, les autorités éducatives appellent les responsables scolaires à renforcer les mesures de prévention afin de limiter la propagation du virus au sein des établissements.

Le directeur provincial de l'éducation, Yvon Muke, indique que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires internationaux, intensifie les efforts de lutte contre l'épidémie en milieu scolaire. Ces actions comprennent notamment la distribution de 400 000 flacons de gel hydroalcoolique ainsi que de matériels de protection contre les infections destinés aux élèves et au personnel éducatif.

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Par ailleurs, des séances de sensibilisation sont organisées et renforcées dans les écoles afin de lutter contre la stigmatisation des élèves guéris d'Ebola lors de leur retour en classe. Cette démarche vise à favoriser leur réintégration scolaire et à prévenir toute forme de discrimination.