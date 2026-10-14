Congo-Kinshasa: Le documentaire congolais « Ndjimu » sur l'exploitation du cobalt projeté au Congrès américain

Le documentaire congolais Ndjimu, consacré aux réalités de l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo (RDC), sera projeté ce mercredi 14 octobre au Congrès américain à Washington. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un événement consacré à la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques de la RDC et à ses implications humaines, sociales et économiques.

Réalisé par le cinéaste congolais Petna Ndaliko Katondolo, ce court métrage d'environ 30 minutes plonge au coeur de la mine de Mutoshi, dans l'ex-Katanga, où des centaines de creuseurs artisanaux extraient quotidiennement du cobalt dans des conditions souvent difficiles et dangereuses.

Au-delà des enjeux miniers, Ndjimu met en lumière les communautés locales et les terres ancestrales affectées par l'exploitation des ressources naturelles. Le film donne la parole à des acteurs rarement entendus dans les débats internationaux sur les chaînes d'approvisionnement mondiales des minerais stratégiques.

La projection vise notamment à alimenter les réflexions sur les conséquences humaines de l'exploitation minière ainsi que sur l'impact de l'engagement des États-Unis en RDC pour les populations vivant dans les zones minières.

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L'événement est organisé conjointement par Friends of the Congo, Public Citizen, le Conseil général de l'Église méthodiste unie pour les affaires ecclésiastiques et sociales (GBCS), Earthworks et Action for Congo. La séance est prévue à 15 heures, heure de Washington, dans la salle SVC 201 du Congrès américain. Les organisateurs précisent qu'une inscription préalable est requise en raison du nombre limité de places.

Un film primé sur la scène internationale

Originaire de Goma, Petna Ndaliko Katondolo est cinéaste, éducateur et défenseur de l'écologie ancestrale. À travers son travail artistique, il explore les interactions entre les questions sociales, culturelles et environnementales, en s'appuyant notamment sur le cinéma comme outil de sensibilisation et de transformation sociale.

Présenté en première mondiale au Festival international du film de Rotterdam en 2026, Ndjimu a reçu l'Ammodo Tiger Short Award, l'une des distinctions majeures de cette compétition. Le documentaire a également été récompensé par le prix du meilleur court métrage documentaire au Festival REGARD 2026.

Le film a par ailleurs été sélectionné dans plusieurs rendez-vous cinématographiques internationaux, notamment Doc Fortnight du Museum of Modern Art (MoMA) de New York, IndieLisboa, Movies that Matter, le Festival du film de la Semaine de la Terre de Climate HQ et MIRAGE Oslo.

Produit par Alkebu Film Productions, Ndjimu poursuit ainsi son parcours international en portant sur la scène mondiale le regard des communautés congolaises directement concernées par l'exploitation du cobalt, un minerai indispensable à la transition énergétique et à la fabrication de nombreuses technologies modernes.