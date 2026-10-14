Congo-Kinshasa: Maniema - Les agents de l'hygiène aux frontières renforcent leur préparation contre Ebola

Les agents du Programme national de l'hygiène aux frontières (PNHF) du Maniema participent à une formation visant à renforcer leurs capacités en matière de prévention, de surveillance et de contrôle de la maladie à virus Ebola. Cette initiative intervient alors qu'aucun cas n'a encore été signalé dans la province.

L'objectif est de mieux préparer les équipes de première ligne à une éventuelle riposte en cas d'apparition de la maladie et d'améliorer le contrôle sanitaire aux différents points d'entrée de la province. La formation porte notamment sur les mécanismes de détection précoce, la surveillance épidémiologique et les mesures de prévention destinées à limiter les risques de propagation du virus.

Selon les responsables sanitaires, cette démarche préventive vise à renforcer la vigilance des agents déployés aux frontières et aux points de passage stratégiques, afin de garantir une réponse rapide et efficace en cas d'alerte.

Pour évoquer les enjeux de cette formation et l'état de préparation de la province face à une éventuelle menace d'Ebola, Kamili Wakansilembo Noël, analyste chargé de communication pour la santé à la Division provinciale de la santé du Maniema, s'entretient avec Florence Kiza