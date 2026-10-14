Congo-Kinshasa: Le calme revient à Dungu après des violences liées à la disparition d'un conducteur de moto-taxi

Le calme est revenu ce mercredi 14 octobre à Dungu, dans la province du Haut-Uélé, au lendemain de violents incidents déclenchés par la disparition d'un jeune conducteur de moto-taxi dans la rivière Kibali après son altercation avec un agent de l'ordre. Alors que son corps reste introuvable, des conducteurs de motos-taxis en colère ont saccagé un bureau de contrôle routier et incendié la résidence du responsable du service concerné.

Selon une source locale, le drame se serait produit à la suite d'un contrôle routier. Le jeune taximan aurait présenté son permis de conduire avant d'être sommé de fournir d'autres documents administratifs, d'après un acteur de la société civile.

Toujours selon la même source, alors que sa moto devait être conduite au bureau du service de contrôle, le jeune homme se serait jeté dans la rivière Kibali. Les circonstances exactes de sa chute n'ont toutefois pas encore été établies et restent à confirmer par les autorités compétentes.

Informés de l'incident, des taximans se sont mobilisés pour exprimer leur colère. Ils ont notamment saccagé le bureau du service de contrôle, dispersant plusieurs documents administratifs. Des détenus auraient également profité des troubles pour s'évader.

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Les manifestants se sont ensuite rendus à la résidence du commandant du service, qu'ils ont incendiée avec les biens qu'elle contenait.

Si la situation est redevenue calme dans la cité de Dungu, plusieurs interrogations persistent autour de cette affaire. Le corps du taximan n'avait toujours pas été retrouvé mercredi.

Par ailleurs, selon la société civile, le commandant du service de contrôle concerné ainsi qu'un policier qui auraient été présents lors de l'incident demeureraient introuvables.

Les autorités locales n'ont pas encore pu être jointes afin de confirmer les faits, d'établir les circonstances exactes du drame et de dresser un bilan précis des dégâts causés par les violences.