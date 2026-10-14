Congo-Kinshasa: Des creuseurs artisanaux sensibilisés aux risques d'éboulement à Tulwizembe dans le Lualaba

Des milliers de creuseurs artisanaux ont été sensibilisés lundi 12 octobre par leurs responsables aux mesures de sécurité à respecter pour prévenir les éboulements sur le site minier de Tulwizembe, situé à environ 20 km de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette initiative intervient alors que les risques d'éboulement s'accentuent en période pluvieuse.

Cette mine de cuivre et de cobalt, exploitée en partie à ciel ouvert, a déjà enregistré plusieurs éboulements ayant fait des victimes. Le plus récent, survenu en février dernier, avait coûté la vie à une dizaine de creuseurs, selon le président du comité des creuseurs.

Au cours de cette séance de sensibilisation, le président du comité des creuseurs, Franck Yuma, a appelé les exploitants artisanaux à faire preuve de discipline et de prudence, tout en respectant les consignes de sécurité. Il a également insisté sur le maintien de l'ordre et de l'harmonie sur ce site qui accueille des creuseurs venus de différentes régions de la RDC.

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Les participants ont notamment été appelés à respecter les mesures de sécurité pendant la saison des pluies, en particulier en évitant de descendre dans les puits miniers lorsqu'il pleut, afin de prévenir les éboulements.

Franck Yuma affirme que des dispositions sont prises pour limiter les risques sur le site, avec l'accompagnement de SAEMAPE, le Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. C'est un service public chargé notamment d'accompagner et d'encadrer les exploitants artisanaux et les coopératives minières.

« Tulwizembe, c'est à 60 % à ciel ouvert. Quand il y a la pluie, il n'y a pas de gens qui fréquentent [les galeries souterraines] », a-t-il déclaré, évoquant les mesures appliquées pendant cette période.

La sensibilisation vise ainsi à rappeler aux creuseurs l'importance du respect des consignes afin de réduire les risques d'accident sur ce site minier.