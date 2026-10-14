Algérie: Le président de la République appelle à conjuguer les efforts pour poursuivre l'édification d'une économie compétitive

14 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, mercredi après-midi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), l'importance de la conjugaison des efforts pour poursuivre l'édification d'une économie compétitive et résiliente face fluctuations économiques mondiales.

Présidant les travaux de la Rencontre nationale avec les opérateurs économiques, le président de la République a mis en avant, dans son allocution, l'importance du dialogue entre les hommes d'affaires et les opérateurs économiques, publics et privés, les appelant, chacun dans son domaine d'activité, à contribuer à "l'édification d'une économie moderne, compétitive et résiliente face aux fluctuations de l'économie mondiale".

Cette rencontre reflète "le soutien de l'Etat aux opérateurs économiques patriotes et intègres dans toutes les wilayas", a souligné le président de la République, insistant sur la nécessité de "se mobiliser pour barrer la route aux fraudeurs", notamment face aux tentatives de certains d'entre eux d'"épuiser les réserves de change sans apporter la moindre contrepartie au pays".

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Evoquant les différentes réalisations économiques accomplies ces dernières années, le président de la République a affirmé que "ces résultats positifs sont des réalités tangibles et non des illusions", citant, à titre d'exemple, "le chemin de fer reliant Tindouf à Oran".

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