Algérie: Kahraba Expo 2026 - des innovations algériennes pour rationaliser la consommation d'énergie et développer le stockage

ALGER — Les innovations technologiques et les projets de recherche scientifique présentés à la 2e édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables "Kahraba Expo 2026" mettent en évidence l'importance du développement de solutions locales visant à rationaliser la consommation d'énergie, à en assurer le stockage et à produire de l'hydrogène vert, contribuant ainsi à la transition énergétique en Algérie et au renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles.

Des start-up, des centres de recherche et des universités présentent, au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger, des projets innovants portant notamment sur des systèmes intelligents de gestion de la consommation, des batteries au lithium fabriquées localement, des technologies de production d'hydrogène vert, ainsi que des solutions combinant le dessalement de l'eau et la production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

En matière de rationalisation de la consommation, la start-up "REFRATECH", spécialisée dans les solutions réfractaires et implantée dans la wilaya d'Oran, présente son produit "Taqa Contrôle", un système associant des logiciels intelligents à un dispositif connecté au réseau électrique, permettant de prévoir et d'éviter les pics de consommation, de suivre la consommation en temps réel, de la contrôler à distance et de recevoir des alertes, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone.

Le directeur de la recherche et du développement de l'entreprise, Mohamed Yanis Guendouri, a expliqué que ce système permet de rationaliser la consommation énergétique grâce à des technologies intelligentes, et peut

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être utilisé dans les logements individuels et collectifs, les administrations et les usines, qu'ils soient alimentés par le réseau électrique conventionnel ou par l'énergie solaire.

De son côté, le Centre de recherche des technologies des semi-conducteurs pour l'énergétique (CRTSE), relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, présente des prototypes de batteries au lithium fabriquées localement à 100 %, tant au niveau de la conception que de la production.

Le chercheur au CRTSE, Hocine Cheraga, a expliqué que ces batteries sont destinées au stockage de l'énergie électrique produite. Elles permettent ainsi de développer cette industrie localement et de réduire la facture des importations, tout en soutenant le produit national et en renforçant la compétitivité des entreprises industrielles, a-t-il ajouté.

Dans le domaine des énergies propres, le Centre de développement des énergies renouvelables de Bouzaréah (CDER), relevant du même ministère, travaille au développement de catalyseurs destinés à la production

d'hydrogène vert, en recourant aux techniques de photocatalyse et d'électrolyse de l'eau.

La chercheuse au CDER, Mounia Belacel, a fait savoir que le projet conjoint de l'Agence thématique de recherche en sciences et technologies (AGENCE TRST) et du Programme national de recherche (PNR) pour cette année repose sur la photocatalyse pour décomposer les molécules d'eau à l'aide de la lumière solaire et produire de l'hydrogène, considéré comme un combustible propre et durable.

Par ailleurs, l'Université Abdelhafid-Boussouf de Mila présente un projet de distillateur solaire hybride combinant les technologies photovoltaïque et thermique, sous le slogan "De l'eau douce et de l'électricité à partir

d'une seule unité solaire". Ce dispositif permet de dessaler l'eau et de produire de l'électricité grâce à des panneaux solaires, en vue d'améliorer le rendement de la distillation solaire en combinant l'énergie thermique et l'énergie photovoltaïque.

Parallèlement à ces projets, le vice-président du Cluster industriel électrique d'Algérie (CIEL), chargé des équipements électriques, Nacereddine Bouguessa, a mis l'accent sur l'importance des start-up dans l'accompagnement de la transition énergétique et la contribution à l'augmentation du taux d'intégration locale, notamment dans le domaine de la production des équipements électriques.

Il a précisé que le CIEL s'employait à renforcer la coopération entre les entreprises économiques et les centres de recherche et d'innovation, à travers la conclusion de conventions visant à accompagner les porteurs de

projets sur les plans technique et financier.

Cet accompagnement comprend notamment la mise à disposition des laboratoires du CIEL pour la réalisation d'essais, ainsi que la possibilité d'établir des partenariats pour le développement des projets, soulignant que les relations entre les groupes industriels et les start-up reposent sur la complémentarité.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à valoriser les résultats de la recherche scientifique et à les transformer en applications concrètes, de manière à soutenir le développement de l'industrie nationale et à renforcer sa compétitivité.

La 2e édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables "Kahraba Expo 2026", ouverte mardi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), connait la participation de 75 exposants venus

présenter leurs produits, échanger leurs expériences et explorer les opportunités de partenariat. Elle sera clôturée jeudi.