Algérie: Belmehdi préside la réunion de la Commission nationale des cultes autres que musulmans

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a présidé la réunion de la Commission nationale des cultes autres que musulmans, au cours de laquelle l'engagement effectif de l'Algérie en faveur de la préservation du principe de la liberté de croyance a été réaffirmé, indique mercredi un communiqué du ministère.

Dans le cadre de l'ordonnance n 06-02 bis fixant les conditions et règles d'exercice des cultes autres que musulmans, les membres de la Commission nationale des cultes autres que musulmans se sont réunis mardi au siège du ministère, sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, pour "examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour et liés aux préoccupations exprimées par les associations religieuses autres que musulmanes".

Cette réunion périodique a été l'occasion de rappeler que "la Constitution algérienne consacre la liberté d'exercice des cultes, garantie dans le cadre du respect de la loi", et que "les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont totalement conformes aux principes et objectifs communs consacrés par les chartes et les conventions internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques", mais aussi que l'Etat "garantit la protection des lieux de culte contre toute influence politique ou idéologique", souligne le communiqué.

A cet égard, la Commission a réaffirmé "l'engagement effectif de l'Algérie à préserver le principe de la liberté de croyance et à le concrétiser à travers la mise en place de mécanismes à même d'encadrer la pratique des

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cultes", tout en renouvelant "sa ferme volonté d'être à l'écoute des préoccupations exprimées en la matière et d'y apporter des réponses".

La Commission a, dans ce cadre, appelé à "ne pas se laisser entraîner par des informations non fiables et contraires à la réalité quant à l'exercice des cultes en Algérie, diffusées à tort dans l'espace numérique".

Au terme de la réunion, la Commission a rappelé "la place qu'occupe l'Algérie et son histoire riche en images de tolérance et de respect, illustrées récemment à travers la visite historique de sa Sainteté le pape du Vatican Léon XIV, qui témoigne du dialogue humain et la culture du vivre-ensemble dans la paix", lit-on dans le communiqué.