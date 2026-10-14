Ethiopie: Le pays appelle à une restructuration de la dette souveraine plus rapide et mieux coordonnée

14 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à un processus de restructuration de la dette souveraine plus rationalisé et plus prévisible, en insistant sur une coordination renforcée entre les créanciers et une coopération accrue dans le cadre du Cadre commun afin d'aider les pays à rétablir leur stabilité financière et à débloquer des financements pour le développement.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Eyob Tekalign, a lancé cet appel lors d'une intervention à la Table ronde mondiale sur la dette souveraine (GSDR), en marge des Assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande.

S'appuyant sur l'expérience de l'Éthiopie en matière de restructuration de la dette, Eyob a souligné la nécessité de fixer des délais précis pour les pays qui s'engagent dans ce processus, d'améliorer la coordination entre les créanciers et de plafonner dès le départ les honoraires des conseillers afin de rendre la restructuration plus efficace et plus prévisible.

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Pour l'avenir, l'Éthiopie a exhorté le GSDR à donner la priorité à une coopération plus étroite entre les institutions de Bretton Woods, à revoir les critères d'éligibilité trop stricts applicables aux pays sortant d'une restructuration dont la notation de crédit reste temporairement affaiblie, et à améliorer la coordination des nouveaux financements destinés à soutenir les priorités nationales en matière de développement, a-t-on indiqué.

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