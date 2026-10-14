Ethiopie: Le directeur général adjoint du FMI salue la dynamique de réforme au pays et réaffirme son soutien

Addis Ababa — L'engagement de l'Éthiopie en faveur des réformes économiques et sa détermination à surmonter des défis persistants ont été salués par un haut responsable du Fonds monétaire international (FMI).

Dans un communiqué de presse transmis à l'ENA, la Banque nationale d'Éthiopie (NBE) a déclaré que cette reconnaissance témoignait de la poursuite de la collaboration entre l'Éthiopie et le FMI alors que le pays poursuit son programme de transformation économique.

Nigel Clarke, directeur général adjoint du FMI, a salué la résilience, la force et l'engagement soutenu de l'Éthiopie en faveur de l'avancement des réformes macroéconomiques lors d'une réunion bilatérale avec le Dr Eyob Tekalign, gouverneur de la NBE.

M. Clarke a salué la détermination du pays à maintenir la dynamique des réformes tout en faisant face aux défis économiques, soulignant ses efforts constants pour faire avancer son programme macroéconomique.

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Il a également réaffirmé l'engagement du FMI à approfondir son partenariat avec l'Éthiopie et à continuer d'apporter son soutien à la transformation économique du pays.

Cette réunion souligne l'importance d'une coopération continue entre l'Éthiopie et le FMI, alors que le pays s'efforce de renforcer sa stabilité macroéconomique, de consolider sa résilience économique et de faire progresser ses objectifs de réforme plus larges.

Pour l'Éthiopie, il sera essentiel de maintenir la dynamique des réformes afin de traduire les changements politiques en gains économiques concrets, de renforcer la confiance des investisseurs et de jeter les bases d'une croissance plus résiliente et plus inclusive, selon le communiqué de presse.

La réaffirmation du soutien du FMI constitue un fondement important pour la poursuite de l'engagement alors que l'Éthiopie fait avancer son programme de réformes et cherche à consolider les fondements d'un développement économique à long terme, a appris l'ENA.