Ethiopie: La Commission annonce l'envoi d'une deuxième tranche d'aide humanitaire aux communautés touchées par les changements climatiques dans la région d'Afar

Addis Ababa — La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe (EDRMC) a annoncé le lancement de sa deuxième vague d'aide humanitaire en faveur des communautés durement touchées par des chocs liés au climat dans la région d'Afar.

Des fournitures de secours chargées depuis les entrepôts de réserve centraux d'Adama sont actuellement en route pour venir en aide aux ménages vulnérables confrontés à un grave stress hydrique, à la sécheresse et aux risques d'inondations saisonnières dans la région.

Des camions transportant des fournitures d'urgence ont quitté aujourd'hui l'entrepôt central de stockage de céréales d'Adama pour se rendre dans les zones touchées de la région.

Selon la commission, cette aide vise à soutenir les communautés les plus vulnérables, tandis que le gouvernement régional continue de mobiliser les ressources locales pour faire face à la crise.

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Réaffirmant son engagement à soutenir les populations touchées, la commission a souligné ses efforts continus pour renforcer la capacité du pays à faire face aux catastrophes tant naturelles que d'origine humaine.

La commission a également assuré au public que des mesures étaient en place pour garantir que les fournitures d'aide humanitaire parviennent efficacement à leurs bénéficiaires.

Ce communiqué fait suite à une première vague d'aide humanitaire acheminée vers plusieurs zones de la région d'Afar il y a quelques jours, selon l'EDRMC.