Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient par téléphone avec le secrétaire d'État américain Rubio

14 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu un entretien téléphonique fructueux avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales clés d'intérêt commun.

« Notre discussion témoigne de la volonté des deux pays de transformer la relation durable entre l'Éthiopie et les États-Unis en un partenariat plus stratégique et plus concret », a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Il s'est félicité de l'assurance donnée par Washington de son soutien continu à l'Éthiopie, réaffirmant l'engagement commun des deux pays à faire progresser la coopération bilatérale et à répondre aux priorités régionales et multilatérales.

« Je me réjouis de l'assurance donnée par les États-Unis de leur soutien continu à l'Éthiopie et de notre engagement commun à faire progresser la coopération bilatérale et à répondre aux priorités régionales et multilatérales », a souligné le Premier ministre.

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