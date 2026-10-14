Ethiopie: L'aide d'urgence parvient aux communautés touchées par le changement climatique dans la région d'Afar

Addis Ababa — Une aide humanitaire d'urgence parvient aux communautés touchées par la sécheresse dans la région d'Afar, en Éthiopie, et cible les ménages vulnérables et les personnes dans le besoin confrontées à des difficultés liées au climat.

La première série de fournitures d'urgence, expédiée depuis l'entrepôt central de céréales de la ville d'Adama, est en cours de distribution aux personnes et aux familles prioritaires dans toute la région.

À Girifo Kebele, dans le woreda de Bidu, les habitants ont commencé à recevoir cette aide qui, selon les bénéficiaires, arrive à un moment crucial, alors que la sécheresse continue de mettre à mal leurs moyens de subsistance et leur accès à la nourriture.

Meyrem Abdu, l'une des bénéficiaires, a déclaré que cette aide permettrait de subvenir aux besoins de ses enfants et des autres membres de sa famille, qui sont confrontés à des pénuries alimentaires.

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Elle a salué la réaction du gouvernement face à la situation qui touche les communautés de la région.

Asiya Mohammed, une autre bénéficiaire, a déclaré que cette intervention contribuerait à soulager les difficultés auxquelles sont confrontées sa famille et les autres habitants.

Elle a en outre souligné que ce soutien était particulièrement important compte tenu de leur situation difficile.

De son côté, Mohammed Abdella, chef d'équipe chargé de la qualité et du contrôle des stocks au sein de la Commission de gestion des risques de catastrophe de la région d'Afar, a précisé que la distribution ciblait les groupes les plus vulnérables dans les zones touchées.

Il a expliqué que la région avait auparavant mobilisé ses propres ressources pour venir en aide aux communautés touchées par la sécheresse et qu'elle complétait désormais ces efforts par des fournitures de secours supplémentaires envoyées par la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe.

Yesuf Mohammed, responsable du bureau de l'agriculture et des ressources naturelles du woreda de Bidu, a déclaré que la sécheresse liée au changement climatique avait causé d'importantes difficultés aux habitants de la région, qualifiant cette intervention humanitaire d'opportune et d'essentielle.

Cette distribution, qui se poursuit actuellement, vise à apporter une aide d'urgence aux foyers touchés, tandis que les autorités mobilisent des moyens pour venir en aide aux communautés confrontées aux conséquences de la sécheresse.

Comme l'a appris l'ENA, cette aide humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés actuellement par les autorités régionales et fédérales pour soutenir les communautés touchées par la sécheresse et remédier aux pénuries alimentaires dans les zones vulnérables.