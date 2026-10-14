Cote d'Ivoire: Coopération - Bingerville et Ospedaletto Lodigiano renforcent leurs liens à travers un accord de jumelage

Dans sa volonté de s'ouvrir davantage à l'international et de promouvoir la coopération décentralisée, la commune de Bingerville a effectué une mission officielle en Italie du 26 septembre au 5 octobre 2026, indique le communiqué produit à cet effet. Ce déplacement a été marqué par la signature d'un accord de jumelage avec la commune italienne d'Ospedaletto Lodigiano, ouvrant la voie à de nouveaux échanges dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Conduite par le député-maire de Bingerville, Issouf Doumbia, la délégation ivoirienne a séjourné dans la province de Lodi, en région Lombardie au Nord d'Italie, où elle a pris part à plusieurs activités institutionnelles et visites de terrain. Cette initiative est l'aboutissement de près d'un an et demi d'échanges et de démarches administratives menés entre les deux collectivités.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les territoires et rejoint également la dynamique du Plan Mattei pour l'Afrique, porté par le gouvernement italien pour encourager les partenariats et les investissements entre l'Italie et les pays africains.

Une coopération scellée pour le bonheur des deux communes

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La cérémonie de signature du pacte de jumelage s'est tenue à la mairie d'Ospedaletto Lodigiano le 29 septembre, sous la présidence conjointe du maire Eugenio Ferioli et du député-maire Issouf Doumbia, en présence notamment du président de la province de Lodi, Fabrizio Santatonio, des représentants de l'État ivoirien et de la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire en Italie.

Cet accord pose les bases d'une coopération dans plusieurs secteurs, notamment la culture, l'éducation, l'environnement, le développement économique et les échanges administratifs. Il constitue par ailleurs le premier jumelage conclu entre une commune de la province de Lodi et une collectivité ivoirienne.

Explorer des opportunités pour le développement local

Au-delà du caractère institutionnel de la visite, la mission visait également à identifier des opportunités de partenariat susceptibles d'accompagner le développement local de Bingerville.

La délégation a ainsi effectué plusieurs visites techniques, dont celle des installations du groupe Inalca, spécialisé dans l'élevage et la transformation de viande bovine. Ces échanges ont permis d'examiner les possibilités de partage d'expériences, notamment dans les domaines de la chaîne du froid, de la transformation agroalimentaire et de la formation des acteurs de la filière.

D'autres visites ont conduit la délégation à l'usine Galbani, dans un établissement scolaire public ainsi qu'au sein d'une exploitation agricole familiale. Une attention particulière a également été portée aux questions liées à la mobilité urbaine, aux aménagements piétons et aux espaces verts, autant d'expériences pouvant nourrir la réflexion sur l'évolution de l'aménagement urbain de Bingerville.

Une délégation représentative

Aux côtés du maire de Bingerville figuraient Jean-Claude René Toka, premier adjoint au maire, Hortense Walemin Aka, directrice de la Coopération décentralisée à la Direction générale de la Décentralisation et du Développement local (Dgddl), Joachim Boguy, premier conseiller représentant l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, Mustafa Dalems Fofana, secrétaire général de la mairie, ainsi que Léon Adogoua Akré, chef de cabinet du maire.

La présence de la représentante de la Dgddl a notamment permis d'assurer la conformité juridique et institutionnelle des actes signés dans le cadre de cette coopération.

Des perspectives à construire ensemble

Au terme de la mission, le député-maire Youssouf Doumbia a salué la contribution de l'ensemble des acteurs ayant oeuvré à la concrétisation du projet, en particulier Florent Kangah M'bra, présenté comme le facilitateur et initiateur du jumelage, ainsi que Ahounan Koffi Constantino pour son accompagnement de la délégation durant le séjour.

Au-delà de la signature officielle, les deux collectivités entendent désormais poursuivre les échanges engagés et travailler à la mise en oeuvre progressive des projets identifiés. Ce rapprochement ouvre ainsi de nouvelles perspectives de collaboration et de partage d'expériences au bénéfice des populations de Bingerville et d'Ospedaletto Lodigiano.