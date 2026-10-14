Afrique de l'Ouest: Mali - Le Trésor Public lève 33 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat Malien, le Trésor Public de ce pays a levé avec succès ce mercredi 14 octobre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA, la somme de 33 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 30 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 64,355 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 214,52%.

Le montant des soumissions retenu est 33 milliards de FCFA et celui rejeté à 31,355 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 51,28%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,67% pour les bons, 7,78 pour les obligations de 3 ans et 7,63% pour celles de 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 octobre 2027. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien compte d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 15 octobre 2029 pour celles de 3 ans et au 17 septembre 2031 pour celles de 5 ans. Il s'engage par ailleurs à payer les intérêts par an selon un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.