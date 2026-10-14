Sénégal: BRVM - Journée noire pour les activités du marché, ce mercredi 14 octobre 2026.

A l'exception du marché des obligations, le mercredi 14 octobre 2026 constitue une journée noire pour les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui ont connu de fortes baisses.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 6,166 milliards de FCFA la veille à 2,753 milliards de FCFA ce mercredi 14 octobre 2026, soit une baisse de 3,413 milliards.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une importante baisse de 284,641 milliards, s'établissant à 21 044,668 milliards de FCFA contre 21 329,309 milliards de FCFA la veille.

En revanche, celle du marché des obligations enregistre une hausse de 3,588 milliards, se situant à 13 520,759 milliards de FCFA contre 13 517,171 milliards de FCFA le mardi 13 octobre 2026.

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Les indices enregistrent leur quatrième journée de baisse ininterrompue. C'est ainsi que l'indice composite a enregistré une forte baisse de 1,33% à 536,65 points contre 543,91 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi dans la même dynamique avec une baisse de 1,31% à 259,75 points contre 263,20 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,75% à 198,79 points contre 202,34 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a enregistré une baisse de 0,37% à 374,67 points contre 376,08 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 1,34 % à 216,19 points contre 219,12 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Loterie Nationale du Bénin (plus 3,85% à 4 050 FCFA), BOA Niger (plus 3,23% à 4 795 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,19% à 3 715 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 2 155 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 2,65% à 3 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 44 410 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 6,37% à 20 505 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,51% à 1 800 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 4,37% à 7 555 FCFA) et SETA0 Côte d'Ivoire (moins 4,08% à 2 000 FCFA).