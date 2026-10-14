Tunisie: Asma Jabri lance la ligne verte 1810 pour l'entrepreneuriat féminin et dresse le bilan du programme « Raïdet »

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors a annoncé, aujourd'hui mercredi 14 octobre 2026, le lancement de la ligne verte 1810 pour le conseil et l'orientation dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Cette annonce a été formulée lors de la manifestation « La réalité des femmes en milieu rural entre mutations et défis », organisée par le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF), manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, à l'École supérieure d'agriculture de Mograne dans le gouvernorat de Zaghouan.

Dans cet ordre d'idées, et dans une allocution prononcée par Wijden Ben Ayad l'attachée au cabinet ministériel au nom de la ministre de la Famille et de la Femme, a déclaré que Asma Jabri, a annoncé que ce nouvel acquis contribuera à dispenser le conseil technique et à fournir l'orientation de terrain directe au profit des promotrices, depuis la phase de formulation de l'idée jusqu'à la phase post-exécution.

Toujours à travers l'attachée de son cabinet, la ministre a souligné que les actions du ministère s'inscrivent dans une vision globale de justice sociale, mettant en avant le programme « Raïdet ». Ce dernier, note-t-elle, a permis de financer plus de 6400 projets féminins pour un montant dépassant 63 millions de dinars dans divers secteurs, notamment les industries agricoles et les services.

Elle a également évoqué les mesures d'intégration pour les travailleuses saisonnières agricoles, le développement d'espaces de formation et de commercialisation, ainsi que le lancement de la plateforme nationale de vente pour soutenir l'accès des femmes rurales aux marchés nationaux et internationaux.

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