Maroc: « Le Point à la Ligne » du Premier secrétaire marqué par la pertinence de l'analyse et la clarté de la réponse

Driss Lachguar : La nouvelle configuration du gouvernement ne saurait se résumer à une simple addition de sièges. Elle doit surtout être appréciée à l'aune des références politiques, des orientations programmatiques et de la capacité des partis concernés à porter un projet commun.

Lors de son passage sur la chaîne Al Aoula, dans l'émission «Point à la Ligne», diffusée le mardi 13 octobre 2026, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, est revenu sur les principaux enjeux de la nouvelle configuration politique issue des élections. De l'élection du président de la Chambre des représentants aux critères de formation de la nouvelle équipe gouvernementale, en passant par les rapports entre majorité et opposition, les consultations entre les partis et les rumeurs entourant la participation de l'USFP au gouvernement, le dirigeant socialiste a livré sa lecture des évolutions politiques en cours et des défis démocratiques et sociaux de la prochaine législature. Il a notamment qualifié la nomination d'une femme à la tête du gouvernement d'«acquis ittihadi», tout en affirmant que tous les membres du parti sont concernés par une éventuelle candidature aux responsabilités gouvernementales.

Un tournant politique et démocratique

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D'emblée, Driss Lachguar a souligné que le discours Royal prononcé à l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative de la 12e législature intervient dans un contexte exceptionnel, marqué par des élections dont les résultats ouvrent, selon lui, une nouvelle séquence politique.

«Cette année a été marquée par des échéances électorales dont les résultats ont ouvert un tournant politique majeur, illustré notamment par la désignation par S.M le Roi de Fatima Zahra Mansouri pour former le gouvernement», a-t-il déclaré, estimant que ce choix revêt une importance particulière. Au-delà de la question du genre, il y voit une illustration du respect des dispositions constitutionnelles et de la démarche démocratique dans l'attribution des responsabilités.

Le Premier secrétaire de l'USFP a également mis l'accent sur la portée symbolique de cette nomination pour les femmes marocaines. «Le Maroc entre dans une nouvelle étape où le fait d'être une femme ne saurait constituer un obstacle à l'accès aux plus hautes sphères politiques et institutionnelles. Femmes et hommes doivent pouvoir exercer ces responsabilités sur la base du mérite et de la légitimité, dans le respect du principe d'égalité», a-t-il indiqué, qualifiant cette nomination d'acquis politique auquel l'USFP est particulièrement attaché.

Au-delà de cette dimension, Driss Lachguar a insisté sur la portée du discours Royal dans la définition des orientations de la prochaine étape, qu'il considère comme un véritable tournant. Le défi, a-t-il expliqué, consiste non seulement à stimuler la croissance économique et à promouvoir séparément la justice sociale ou l'équité territoriale, mais également à parvenir à un équilibre réel entre ces trois impératifs.

La réussite de cette nouvelle étape dépendra ainsi de la capacité du futur gouvernement à concilier développement économique, justice sociale et justice territoriale, afin que les fruits de la croissance profitent plus équitablement à l'ensemble des citoyens et des territoires.

Une nouvelle configuration entre majorité et opposition

Abordant les résultats des élections et la désignation de la personnalité chargée de former le gouvernement, issue du parti arrivé en tête du scrutin, Driss Lachguar a estimé que le Maroc s'engage dans une nouvelle phase de son processus démocratique. Il a plaidé pour la formation d'un gouvernement fort, en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités et de répondre aux attentes des citoyens.

Selon lui, la nouvelle configuration parlementaire marque une rupture avec les déséquilibres de la précédente législature, caractérisée par la prédominance de la majorité. «Nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'un équilibre institutionnel plus lisible, fondé sur une majorité forte assumant ses responsabilités gouvernementales et une opposition également forte numériquement, exerçant pleinement son rôle de contrôle et de proposition », a-t-il précisé.

Ce changement suppose, à son avis, de consolider le fonctionnement des institutions et de garantir un exercice effectif des prérogatives de chaque composante du paysage politique, dans le respect des équilibres démocratiques.

La présidence de la Chambre des représentants : un premier signal positif

Concernant l'élection du nouveau président de la Chambre des représentants, le Premier secrétaire de l'USFP a salué l'accord intervenu au sein de la majorité autour d'une candidature unique, sans compétition entre ses différentes composantes.

«Je considère depuis longtemps que cette responsabilité doit revenir au parti arrivé en tête des élections, afin de garantir la cohérence et l'harmonie au sein de la majorité, y compris dans ses prolongements institutionnels», a-t-il expliqué.

Driss Lachguar a ajouté que l'absence de consensus autour de la désignation du président de la Chambre constituait, depuis 2011, l'une des difficultés observées dans le fonctionnement des institutions. Lors des consultations avec la présidence du gouvernement, l'USFP a défendu le principe selon lequel cette responsabilité devait revenir au parti arrivé en première position.

L'accord conclu autour d'une candidature unique constitue ainsi, selon lui, un premier signal positif. Il a toutefois fait remarquer que le bon fonctionnement des institutions exige également une opposition suffisamment forte et active pour exercer pleinement ses missions de contrôle et de proposition.

Evoquant le président nouvellement élu de la Chambre des représentants, Driss Lachguar a indiqué le connaître depuis plusieurs législatures, ayant siégé à ses côtés. Il a notamment rappelé son passé au sein de l'USFP et de ses structures syndicales, estimant que son expérience parlementaire et son sens du dialogue pourraient faciliter les relations entre la majorité et l'opposition.

«Cette capacité à dialoguer sera particulièrement importante au cours de la prochaine législature, compte tenu des enjeux politiques et institutionnels qui attendent le Parlement», a-t-il assuré. Au-delà des rapports de force issus des élections, la concrétisation de cette étape dépendra également de la capacité des différents acteurs à instaurer des relations de travail fondées sur l'écoute, la responsabilité et le respect des prérogatives de chacun.

Des consultations placées sous le signe de l'ouverture

Revenant sur le déroulement des consultations, le dirigeant ittihadi a précisé que la première série de concertations a été entamée dans un esprit d'ouverture et de respect de l'ensemble des formations représentées au Parlement. Tous les partis concernés ont été invités selon un calendrier établi, chacun ayant eu la possibilité de présenter ses préoccupations et ses priorités.

«Cette première phase n'était pas encore consacrée à la participation gouvernementale, mais plutôt à un échange sur les grandes questions nationales, les problèmes dont souffre le pays et les attentes propres à chaque formation politique », a-t-il expliqué.

La cheffe du gouvernement désignée a ainsi pu prendre connaissance des différentes propositions et identifier les préoccupations communes susceptibles de servir de base à l'élaboration du programme gouvernemental. Pour Driss Lachguar, il serait donc réducteur de présenter cette première étape comme étant une négociation portant déjà sur la répartition des portefeuilles ministériels. Il s'agissait avant tout d'une démarche de concertation politique.

Le Premier secrétaire de l'USFP a également fait état de convergences apparues au fil des discussions, notamment sur les dimensions sociales et économiques du futur programme gouvernemental. L'USFP, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le Parti de l'Istiqlal (PI) partagent, selon lui, des préoccupations sur plusieurs dossiers, susceptibles de faciliter la recherche de compromis.

Donner un contenu politique au programme gouvernemental

Pour Driss Lachguar, les mutations de la scène partisane imposent désormais de dépasser les lectures strictement arithmétiques de la formation des majorités. La nouvelle configuration du gouvernement ne saurait se résumer à une simple addition de sièges. Elle doit surtout être appréciée à l'aune des références politiques, des orientations programmatiques et de la capacité des partis concernés à porter un projet commun .

Dans cette perspective, le dirigeant socialiste a défendu la possibilité d'insuffler à la future équipe gouvernementale un véritable souffle politique, fondé sur des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la dignité et la justice sociale. Les convergences entre les différentes composantes de la majorité pourraient ainsi contribuer à réintroduire un débat idéologique et politique plus substantiel, qu'il estime avoir été insuffisamment présent lors de la précédente expérience gouvernementale.

Il a également évoqué le travail engagé pour élaborer le programme gouvernemental, mettant l'accent sur la nécessité de transformer les convergences politiques en engagements concrets. Des représentants des quatre partis concernés participent à ce processus, avec pour objectif de concilier les dimensions politique et économique du futur programme.

Pour l'USFP, cette démarche doit notamment permettre de préserver les priorités sociales et de veiller à ce que les orientations annoncées se traduisent par des politiques publiques répondant aux besoins réels de la population. Driss Lachguar a, par ailleurs, insisté sur l'importance de la compétence, de l'intégrité et du sens des responsabilités dans le choix des futurs responsables, ainsi que sur la nécessité de mettre en place une architecture gouvernementale cohérente, favorisant la coordination entre les différents départements ministériels.

Au-delà des équilibres politiques et des consultations entre les partis, l'attente essentielle demeure celle des citoyens, qui aspirent à voir les annonces politiques se traduire rapidement par des améliorations tangibles de leurs conditions de vie. La présentation du programme gouvernemental devant le Parlement constituera, à cet égard, une étape déterminante pour apprécier la portée des engagements de la nouvelle majorité.

Le pouvoir d'achat, l'emploi, la justice sociale et la qualité des services publics figurent parmi les principales préoccupations auxquelles les citoyens attendent des réponses concrètes. L'enjeu consiste donc à dépasser les seuls accords politiques pour faire émerger une action gouvernementale cohérente, capable de répondre aux attentes sociales tout en donnant davantage de visibilité aux choix idéologiques et aux orientations qui fondent cette nouvelle configuration.

Lachguar dénonce les rumeurs et précise les critères de candidature

Par ailleurs, le Premier secrétaire de l'USFP a démenti les informations faisant état d'un prétendu blocage des consultations gouvernementales par son parti. Il a également réfuté les rumeurs selon lesquelles il chercherait à obtenir des postes ministériels pour ses enfants, qualifiant ces allégations de totalement infondées.

«Tout ce qui est écrit et dit à ce propos est archifaux», a-t-il martelé, affirmant que l'USFP entendait faciliter la mission de la présidence du gouvernement. Il a appelé à laisser éclater la vérité et à respecter les institutions.

S'agissant des critères de sélection des personnalités susceptibles d'intégrer le gouvernement, Driss Lachguar a rappelé que cette question reposait sur des principes objectifs, déjà débattus au sein du Conseil national de l'USFP et inscrits dans la décision adoptée par cette instance.

Il a relevé que tous les membres du parti étaient concernés par une éventuelle candidature aux responsabilités gouvernementales, précisant que les critères essentiels demeuraient la compétence, l'intégrité, le sens des responsabilités et la capacité à prendre des décisions.

A travers ces propos lors de cet échange, le Premier secrétaire de l'USFP a ainsi mis l'accent sur les exigences politiques, institutionnelles et sociales de la nouvelle étape politique, tout en réaffirmant la volonté de son parti de participer au débat sur les orientations du prochain gouvernement et sur les réponses à apporter aux attentes des citoyens.