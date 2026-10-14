Maroc: L'agriculture et les services soutiendraient la croissance en fin d'année

La croissance de l'économie nationale devrait se maintenir au second semestre 2026, selon les dernières projections du Haut-commissariat au plan (HCP).

Malgré les tensions sur les marchés énergétiques liées au déclenchement de la guerre en Iran, la progression du PIB devrait passer de 4% au deuxième trimestre à 4,1% au troisième trimestre 2026, souligne l'institution publique dans sa note de conjoncture du deuxième trimestre 2026.

Sous l'hypothèse centrale d'une relative stabilité des prix de l'énergie et en l'absence de nouveaux chocs majeurs, elle devrait atteindre 4,7% au quatrième trimestre 2026.

L'accélération de la croissance au quatrième trimestre serait largement portée par l'agriculture et les services dont la contribution cumulée avoisinerait 4 points de pourcentage au quatrième trimestre 2026.

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D'après les projections du HCP, l'expansion des activités agricoles et des services continuerait de soutenir l'activité et d'amortir l'impact du choc énergétique.

Redressement attendu des industries extractives

Cette amélioration reposerait également sur la reprise attendue des industries extractives et activités y afférentes. Celle-ci interviendrait « à mesure que leurs travaux d'entretien engagés aux deuxième et troisième trimestres s'achèvent et que les exportations se réajustent au nouveau cycle de reconstitution des stocks d'engrais dans les pays d'Amérique latine et d'Afrique », précise-t-il dans sa note.

Soutenue par le maintien de conditions monétaires favorables et par une inflationcontenue sous 2%, la demande intérieure demeurerait de son côté le principal moteur de cette résilience. Elle continuerait à soutenir la croissance d'ici à la fin de 2026.

« La consommation des ménages devrait s'améliorer de 4,3% au quatrième trimestre 2026, en variation annuelle, sur fond du maintien des conditions attractives de financement bancaire et d'une reconduction des mesures budgétaires visant à contenir la propagation de l'inflation énergétique », ajoute l'institution qui relève qu'à cette orientation favorable s'ajouterait un accroissement prévu de l'investissement de 6,8%.

Le choc énergétique constitue un risque majeur pour les perspectives

Soulignant la fragilité des perspectives, qui restent tributaires de l'évolution du conflit au Moyen-Orient et de ses répercussions sur les prix énergétiques, le Haut-commissariat au plan indique que ce scénario de croissance demeure exposé à des aléas. En effet, « une nouvelle intensification des tensions au Moyen-Orient, conjuguée au renforcement des contraintes d'accessibilité économique durant la période hivernale, pourrait provoquer un surcroît de pressions inflationnistes contraignant lourdement les capacités de production et la croissance économique », estime-t-il.

L'institution estime également qu'une levée des contraintes d'approvisionnement en matières premières énergétiques au Moyen-Orient et un repli des prix du pétrole permettraient d'envisager un scénario de croissance plus favorable, avec une progression du PIB d'environs 5,3% au lieu de 4,7% au quatrième trimestre 2026.

« Dans ce scénario, le redressement plus soutenu des industries chimiques soutiendrait la reprise industrielle (+1,6%), tandis que l'agriculture et les services resteraient les principaux moteurs de l'activité », explique-t-elle. Par ailleurs, ajoute-t-elle, le reflux des prix de l'énergie et des produits alimentaires favoriserait une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, créant des conditions plus favorables à la consommation.

Parallèlement, la stabilisation des taux d'intérêt contribuerait, en parallèle, à préserver les trésoreries des entreprises et à soutenir la formation brute de capital, conclut le HCP.