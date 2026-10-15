Ile Maurice: Après une nouvelle nuit de chaos - 93 arrestations au compteur

Cocktails Molotov, armes offensives, projets d'attaques contre des postes de police et violations du couvre-feu : la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre a été marquée par une nouvelle vague d'incidents à travers l'île. Selon le bilan officiel, 93 personnes ont été interpellées, portant à 107 le nombre total d'arrestations depuis mardi. Plusieurs mineurs, dont certains âgés d'à peine 13 ans, figurent parmi les suspects.

Malgré l'instauration du couvre-feu dans plusieurs régions, les forces de l'ordre ont multiplié les interventions durant la nuit. Des groupes d'individus, parfois encagoulés et armés, ont été signalés sur la voie publique. L'Ouest a enregistré le plus grand nombre d'arrestations, soit 29, suivi de l'Est avec 17, du Sud avec 14, de Metropolitan Port-Louis Nord avec 12, du Nord avec dix, du Centre avec cinq et de Metropolitan PortLouis Sud avec quatre. Deux autres arrestations ont été effectuées par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Ces 93 interpellations s'ajoutent aux 14 enregistrées mardi, dont deux mineurs remis en liberté et 12 suspects ayant comparu en cour.

Un cocktail Molotov saisi dans le Nord

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À Piton, un jeune de 18 ans a été arrêté pour possession présumée d'un cocktail Molotov. Il a été placé en détention, tout comme un autre suspect de 20 ans, appréhendé pour rogue and vagabond. À Plaine-desPapayes, trois personnes de 15, 23et 28 ans ont été interpellées pour obstruction de la voie publique. Seul le suspect de 28 ans a été maintenu en détention.

À Goodlands, un homme de 21ans a été interpellé pour violation du couvre-feu avant d'être autorisé à partir. Une enquête pour rébellion impliquant au moins trois personnes a également été ouverte après des incidents à Cité Sainte-Claire et sur la route Royale. Les suspects sont toujours recherchés.

À Montagne-Longue, trois personnes de 17, 18 et 21 ans ont été impliquées dans une affaire de détention illégale d'un dispositif destiné à projeter un liquide ou un gaz nocif. Le mineur a été autorisé à rentrer chez lui.

Un adolescent de 14 ans armé d'un sabre

À Vacoas, vers 19 h 45 mardi, une quinzaine d'individus encagoulés, certains munis de sabres, de tuyaux métalliques et de morceaux de bois, ont été repérés près de la gare routière. Ils ont pris la fuite à l'arrivée des policiers.

Un adolescent de 14 ans a été intercepté à Clairfonds. Il aurait sorti un sabre de 40 centimètres et résisté à son arrestation. Selon la police, il a évoqué un projet d'attaque contre le poste de police de Vacoas ainsi que des dégradations dans un commerce et au bureau du contrôleur de trafic de la National Transport Corporation. Il a été remis à ses parents.

Deux autres suspects de 15 et 21 ans ont été arrêtés dans le même secteur. Le plus âgé, trouvé en possession d'un tuyau métallique, a été maintenu en détention. Un homme de 29 ans a également été intercepté avec un sabre de 47 centimètres, tandis qu'un adolescent de 16 ans a été verbalisé pour violation du couvre-feu.

Des postes de police visés

À Quartier-Militaire, quatre hommes de 18, 20, 21 et 25 ans ont été interpellés dans une enquête sur un projet présumé d'attaque contre les postes de police de QuartierMilitaire et de Saint-Pierre.

Des échanges sur WhatsApp auraient évoqué la fabrication de cocktails Molotov à l'aide de bouteilles et d'alcool. Des messages jugés compromettants ont été retrouvés sur le téléphone du suspect de 18 ans, placé en détention. Les trois autres ont été autorisés à partir, à condition de rester disponibles pour l'enquête.

Quatre mineurs arrêtés à Mahébourg

À Mahébourg, cinq suspects de 13, 14, 15, 17 et 25 ans ont été interpellés pour participation présumée à une émeute. Quatre autres personnes de 17, 23, 29 et 30 ans ont été appréhendées pour violation du couvre-feu.

À Baie-du-Cap, un homme de 23 ans a été arrêté après avoir été repéré avec quatre individus encagoulés. Il aurait résisté aux policiers, se blessant au visage lors de son interpellation.

Plusieurs interpellations à Saint-Pierre

À Saint-Pierre, un homme de 19 ans a été arrêté après avoir été aperçu parmi des individus incendiant un pneu. Un autre, âgé de 23 ans, a été interpellé dans une affaire d'obstruction de la route. Trois suspects de 17, 18 et 22 ans ont également été arrêtés pour comportements suspects et propos injurieux. Tous ont été autorisés à partir après leur interrogatoire.

À Rose-Belle, un jeune homme de 19 ans, trouvé en possession d'un marteau et d'une cagoule, a évoqué son intention d'attaquer le poste de police. Il a été arrêté pour rogue and vagabond.

Un constable arrêté à La Gaulette

À La Gaulette, un constable affecté à Rose-Belle a été arrêté après la découverte de trois sabres, trois cagoules et d'une batte de baseball dans son véhicule. Interrogé, il aurait répondu : «Mwa si mo enn polisie.» Il a été placé en détention pour port d'armes offensives et violation du couvre-feu.

Deux hommes de 20 et 24 ans présents dans le véhicule ont également été arrêtés pour non-respect du couvre-feu, puis autorisés à partir. Un autre suspect de 30 ans a été interpellé avec un objet tranchant et maintenu en détention.