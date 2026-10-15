Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 octobre 2026

revue de presse

Guinée-Bissau : Un officier proche du président déchu, limogé

Le général Horta N'tam, chef du pouvoir militaire en Guinée-Bissau, a limogé un officier proche du président déchu Umaro Sissoco Embalo, selon un décret consulté mercredi par l'AFP.

Le lieutenant-général Sadji Fati, ancien ministre de la Défense et conseiller militaire sous Embalo, dirigeait le cabinet civil présidentiel au palais, mais le décret indique qu'il a été « démis de ses fonctions avec effet immédiat ».

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Son limogeage n'est que le dernier en date concernant des membres du personnel de la défense et des forces de sécurité depuis la chute d'Embalo, qui est désormais en exil au Maroc. [Source Africanews]

Libye : Les divisions menacent le processus électoral (ONU)

Les divisions politiques et institutionnelles, les difficultés économiques et la fragilité sécuritaire continuent de compromettre la tenue d’élections nationales en Libye, malgré un accord conclu en août pour relancer le processus politique, a averti mercredi l’émissaire des Nations unies, Hanna S. Tetteh, devant le Conseil de sécurité.

Représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour la Libye et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna S. Tetteh a souligné que la mise en œuvre de cet accord demeure incertaine, après plus d’une décennie de divisions dans le pays.

Conclu le 30 août à Tripoli, au terme de quatre mois de discussions facilitées par l’ONU, le texte prévoit la recomposition du conseil d’administration de la Haute Commission électorale nationale et le règlement des différends liés au cadre constitutionnel et juridique des élections. Il ouvre également la voie à des élections législatives et présidentielle sous une autorité exécutive unifiée, dans un délai de 24 mois. [Source Apnews]

Thomas Sankara, 39 ans après : Ce qu’en retiennent des jeunes Béninois

Le temps passe, mais certains noms refusent de disparaître des mémoires. Thomas Sankara est de ceux-là. Trente-neuf ans après son assassinat, le 15 octobre 1987, l’ancien Président burkinabè continue de nourrir les discussions. Pour de nombreux Africains, il reste le symbole d’un pouvoir qui voulait faire autrement.

Ce jeudi 15 octobre, le Burkina Faso commémore le 39ᵉ anniversaire de l’assassinat de Thomas Isidore Noël Sankara. La date marque aussi le premier anniversaire du cérémonial mensuel d’hommage militaire instauré le 15 octobre 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Il se tient depuis chaque premier jeudi du mois, à 15h15, en référence à la date du drame. [Source Afrik.com]

Cameroun : Six mois après la création d'un poste de vice-président, le poste reste vacant

Au Cameroun, six mois après la promulgation de la loi instituant un poste de vice-président de la République, le poste reste vacant. Une situation qui interroge, alors que cette nouvelle fonction est officiellement présentée comme un mécanisme de continuité au sommet de l'État. Le vice-président ayant entre autres attributions de terminer le mandat du président en exercice, en l'occurrence ici Paul Biya, en cas de vacance constatée du pouvoir.

L'adoption du texte par le parlement, convoqué en Congrès, est intervenue le 4 avril dernier. Une fois adopté, il a ensuite été promulgué 10 jours plus tard. Le texte nouveau donnait au chef de l'État le pouvoir de nommer et de révoquer son vice-président. Immédiatement des spéculations ont envahi l'espace public, sur le profil de celui qui allait être désigné à cette haute fonction. [Source RFI]

Nigeria : 20 morts dans une attaque jihadiste contre une base militaire à Borno

Au moins vingt personnes, dont quinze soldats nigérians, ont été tuées lors d’une attaque contre une base militaire dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria. Selon des sources militaires et locales citées mercredi par l’AFP, les assaillants seraient affiliés au groupe État islamique.

Le bilan communiqué à l’Agence France-Presse fait état de quinze militaires et de cinq membres de la Civilian Joint Task Force (CJTF), une milice civile qui appuie les forces régulières dans la lutte contre les organisations jihadistes. Un officier nigérian a confirmé ces pertes auprès de l’AFP, précisant que les miliciens participaient à la défense de la position visée. Les premières informations ne permettent toutefois pas d’établir les circonstances exactes de l’assaut ni le nombre de combattants impliqués. [Source LSI Africa]

Ebola : La Banque mondiale annonce 93 millions de dollars pour renforcer la riposte

La Banque mondiale a annoncé mercredi un nouveau financement de 93 millions de dollars pour renforcer la riposte à l’épidémie d’Ebola en Afrique, alors que la République démocratique du Congo (RDC) s’efforce de contenir la flambée actuelle, selon un communiqué de l’institution.

80 millions de dollars seront consacrés au renforcement de la surveillance épidémiologique, des capacités des laboratoires, de la prise en charge clinique des malades, ainsi que des mesures de prévention et de contrôle des infections et de la mobilisation communautaire dans les zones touchées en RDC.

« Les urgences sanitaires n’attendent pas, et nous non plus », a déclaré Albert Zeufack, directeur de division de la Banque mondiale pour la RDC. [Source TRT Afrika]

Ile Maurice : Après une nouvelle nuit de chaos - 93 arrestations au compteur

Cocktails Molotov, armes offensives, projets d'attaques contre des postes de police et violations du couvre-feu : la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre a été marquée par une nouvelle vague d'incidents à travers l'île. Selon le bilan officiel, 93 personnes ont été interpellées, portant à 107 le nombre total d'arrestations depuis mardi. Plusieurs mineurs, dont certains âgés d'à peine 13 ans, figurent parmi les suspects.

Malgré l'instauration du couvre-feu dans plusieurs régions, les forces de l'ordre ont multiplié les interventions durant la nuit. Des groupes d'individus, parfois encagoulés et armés, ont été signalés sur la voie publique. L'Ouest a enregistré le plus grand nombre d'arrestations, soit 29, suivi de l'Est avec 17, du Sud avec 14, de Metropolitan Port-Louis Nord avec 12, du Nord avec dix, du Centre avec cinq et de Metropolitan PortLouis Sud avec quatre.

Deux autres arrestations ont été effectuées par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Ces 93 interpellations s'ajoutent aux 14 enregistrées mardi, dont deux mineurs remis en liberté et 12 suspects ayant comparu en cour. [Source L’Express.mu]

Africa Memory Museum : Transmettre un héritage et créer des liens entre les générations

Le sujet était au cœur de la conférence « Mémoires africaines au Canada : des récits minoritaires à l’institutionnalisation », qu’a abrité l’université d’Ottawa. Une rencontre portée conjointement par Africa Memory Project (Projet Mémoire d’Afrique) et le Centre de recherche sur le futur des villes et la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel.

En gestation, l’Africa Memory Museum (Musée Mémoire d’Afrique) sera dédié à la mémoire africaine. Son objectif premier, tel que pensé par Africa Memory Project (Projet Mémoire d’Afrique) est « la transmission ». La coordonnatrice, Julias-Roberthy Tabaka, Congolaise originaire de Pointe-Noire, en a développé l’essence au Courrier de Kinshasa. « L’Afrique possède une histoire, des savoirs et des mémoires uniques. Notre ambition est de partager des connaissances risquant d’être oubliées ou négligées », nous a-t-elle affirmé. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Madagascar : Partis politiques - La bataille des régions est lancée

En attendant les prochaines échéances électorales, dont le calendrier reste encore flou, les partis et plateformes qui soutiennent le pouvoir multiplient les descentes sur le terrain.

Entre reconquête des bases, redynamisation des structures et repositionnement politique, chaque formation politique cherche à renforcer son ancrage régional. La course à l'implantation est donc lancée depuis peu. Dans les régions, les partis et plateformes politiques affichant leur soutien au pouvoir en place multiplient les réunions, congrès et meetings.

Leurs attentes sont claires, notamment : remobiliser les troupes, installer des responsables locaux et afficher une présence politique dynamique, en prévision des prochaines élections. Une échéance dont les dates restent, pour l'heure, un mystère. [Source Midi Madagasikara]

Climat - Cinq pays africains plaident pour une implication directe des ministères des Finances

Des représentants de cinq pays africains francophones réunis à Saly (Mbour) préconisent une implication directe des ministères des Finances dans le suivi des financements climatiques, afin de renforcer la transparence des flux financiers et d'assurer une meilleure traçabilité des dépenses consacrées à l'action climatique, a-t-on appris, mercredi, de la directrice du changement climatique et des financements verts, Madeleine Diouf Sarr.

"Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun et les Comores participent à un atelier de trois jours consacré à la transparence de la finance climat, avec pour objectif d'harmoniser les mécanismes de suivi des financements environnementaux", a-t-elle déclaré, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. [Source Agence de Presse Sénégalaise]