Congo-Kinshasa: Le choléra progresse sur fond d'épidémie d'Ebola

L'épidémie de choléra continue de s'étendre en République démocratique du Congo (RDC), où plus de 125 000 cas suspects et 3 644 décès suspects ont été recensés entre janvier 2025 et fin septembre 2026, a alerté mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Alors que le pays lutte contre Ebola dans l'est, le choléra gagne du terrain dans plusieurs régions, favorisé par le manque d'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement.

Depuis le début de 2026, plus de 51 412 cas suspects de choléra, dont 1 487 décès, ont été signalés dans 21 provinces, selon l'OMS.

Pour la seule semaine du 21 au 28 septembre, les autorités sanitaires ont recensé 2 932 cas suspects et 86 décès, contre 2 506 cas et 62 décès la semaine précédente. Le nombre de cas a ainsi augmenté de 17 % en une semaine, tandis que le taux de létalité hebdomadaire s'est établi à 2,9 %.

Avec près de 3 000 cas signalés en sept jours, le niveau de notification reste près de six fois supérieur au seuil d'alerte de 500 cas hebdomadaires.

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Les Kivu et le Haut-Katanga particulièrement touchés

Les provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et du Haut-Katanga concentrent près de 60 % des cas suspects signalés. La transmission reste soutenue dans les provinces où le choléra est endémique. Au cours de la dernière période de surveillance, quatre nouvelles zones de santé ont été touchées : trois dans la province de la Tshuapa et une au Sud-Kivu.

Les opérations de riposte se heurtent toutefois à des difficultés sécuritaires et logistiques. Dans l'est du pays, l'insécurité restreint l'accès des équipes médicales à certaines zones, notamment à Kibua et Masisi. L'éloignement de villages par rapport aux structures de soins retarde également la prise en charge des malades, augmentant le risque de décès, souligne l'OMS.

Les conditions environnementales aggravent la situation. Le recours à l'eau des puits et les pluies, qui peuvent entraîner des eaux contaminées vers les sources utilisées par les ménages, favorisent la transmission de la maladie.

Pour réduire les risques de contamination, les équipes de riposte préparent l'installation de quatre sites de chloration de l'eau dans les zones les plus touchées du Nord-Kivu. Au Tanganyika, elles prévoient de désinfecter près de 4 000 ménages et 5 900 latrines.

Les préparatifs d'une campagne de vaccination orale se poursuivent également dans les îlots du corridor du fleuve Congo. La RDC et la République du Congo élaborent un plan conjoint de vaccination transfrontalière. Au Sud-Kivu, les campagnes de vaccination réactive se poursuivent dans les zones de santé de Mulungu et de Shabunda, parallèlement aux actions de sensibilisation des communautés.

Ebola : plus de 9 000 cas et 4 300 décès

Cette progression du choléra intervient alors que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui met à rude épreuve les capacités sanitaires du pays.

Selon les dernières données de l'OMS publiées mardi, 9 066 cas et 4 381 décès ont été recensés dans sept provinces et 65 zones de santé, soit un taux de létalité de 48,3 %. Le bilan fait également état de 2 389 guérisons.

L'épidémie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, a également suscité des inquiétudes dans les pays voisins. L'Ouganda, qui avait signalé 20 cas et deux décès, a été déclaré exempt d'Ebola en août. La semaine dernière, le Kenya a confirmé à Nairobi le décès d'un ressortissant kényan infecté après un voyage depuis la RDC via l'Ouganda. Il s'agit du premier cas importé signalé par le pays dans le cadre de cette épidémie.

En RDC, la riposte se poursuit avec l'appui de l'OMS et de ses partenaires. Dans la province du Haut-Uele, le centre de traitement d'Ebola d'Isiro a été agrandi afin d'accueillir davantage de patients, tout en préservant les services de santé essentiels à l'hôpital général de référence de la ville.

L'OMS a également livré une tonne supplémentaire de matériel médical pour renforcer les opérations sur le terrain.