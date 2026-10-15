Afrique de l'Ouest: Le chef du renseignement de Côte d'Ivoire attendu au Mali

15 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Fanny Noaro-Kabré

Le chef du renseignement ivoirien est attendu ce 15 octobre 2026 à Bamako. Vassiriki Traoré a été invité par son homologue malien Modibo Koné, Directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État (Anse). Les discussions devraient principalement porter sur les questions de lutte contre le terrorisme. Après plusieurs années de tensions politiques entre les deux pays, cette venue pourrait ouvrir la voie à une relance de la coopération.

La visite de ce jeudi pourrait relancer le dialogue, notamment sur la sécurité le long de la frontière commune.

En toile de fond, un autre enjeu majeur : l'économie, et notamment le corridor Abidjan-Bamako, vital pour l'approvisionnement du Mali. Entre 2024 et 2025, le volume de marchandises en transit depuis le port d'Abidjan vers Bamako a presque doublé, dépassant 1,5 million de tonnes l'an dernier, selon les chiffres officiels.

Le récent embargo imposé par les jihadistes du Jnim sur les importations de carburant au Mali a durement rappelé la nécessité de sécuriser cet axe.

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Relations dégradées

Les relations entre Abidjan et Bamako sont dégradées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali, en 2020, à la suite d'un coup d'État.

La crise atteint son sommet en juillet 2022 avec l'arrestation de 49 militaires ivoiriens, accusés par les autorités maliennes de transition d'être des « mercenaires » voulant porter « atteinte à la sûreté de l'État ». Ces soldats ivoiriens faisaient partie de la Minusma, la mission onusienne de maintien de la paix à l'époque en place au Mali. Condamnés à 20 ans de prison, ils avaient finalement été graciés par Bamako, après avoir passé plus de six mois en prison.

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