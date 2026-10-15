Kenya: La Cour suprême examine l'interdiction du film «Rafiki», huit ans après sa sortie

Rafiki.
Le film Rafiki
15 Octobre 2026
Radio France Internationale

Le sort du film Rafiki bientôt tranché par la Cour suprême. Saisie par la KFCB, la Commission de classification des films du Kenya, la plus haute juridiction du pays s'est penchée sur l'interdiction de ce long-métrage. Cette bataille judiciaire dure depuis huit ans. Lors de sa sortie en 2018, Rafiki, qui raconte une histoire d'amour entre deux jeunes filles à Nairobi, avait fait sensation.

Rafiki a notamment été présenté au festival de Cannes et sélectionné pour représenter le Kenya aux Oscars. Mais dans son pays, il a été interdit de diffusion par la KFCB, qui estime qu'il choque les bonnes moeurs.

Lors de l'audience, la Cour suprême a examiné deux questions : représenter l'homosexualité signifie-t-il en faire la promotion ? Et l'homosexualité est-elle réellement interdite au Kenya ? Pour Andrew Mwango, l'avocat de la Commission de classification des films du Kenya, cela ne fait aucun doute : l'article 162 du Code pénal kényan punit de 14 ans de prison « les actes charnels contre l'ordre de la nature ». « Autoriser la diffusion de films comme Rafiki pourrait mener à la promotion de crimes plus graves, comme la pédopornographie », a-t-il plaidé.

« Montrer un braquage dans un film ne signifie pas en faire l'apologie »

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Maître Githu Muigai, avocat de la réalisatrice Wanuri Kahiu, a quant à lui dénoncé le caractère extrêmement vague et anachronique de l'article 162, réminiscence de l'époque coloniale. Il rappelle également que la liberté d'expression est protégée par la Constitution. « Montrer un braquage dans un film ne signifie pas en faire l'apologie », a-t-il conclu.

La loi kényane ne punit pas l'homosexualité en tant qu'identité ou orientation. Les poursuites concernent des « actes sexuels », en s'appuyant sur l'article 162. Toutefois, un nouveau code de la famille a été soumis en août à l'Assemblée nationale. Il prévoit, entre autres, la peine de mort pour des faits « d'homosexualité aggravée ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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