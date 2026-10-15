Ile Maurice: Les habitants et les policiers s'organisent pour préserver le calme

14 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La soirée de ce mercredi 14 octobre, de Vuillemin, à Quartier-Militaire, aux rues de Port-Louis, se caractérise par un important déploiement des forces de l'ordre et des initiatives citoyennes pour prévenir de nouveaux débordements. Alors que des patrouilles sillonnent plusieurs régions, des habitants choisissent de s'organiser pour protéger leur quartier et préserver le calme.

À Vuillemin, à Quartier-Militaire, des habitants ont décidé de prendre les devants. Sous la bannière du Neighborhood Watch, ils se mobilisent pour veiller sur leur village et éviter que les troubles signalés ailleurs ne gagnent leur localité. Leur démarche s'accompagne d'un appel aux habitants d'autres régions à s'organiser à leur tour, dans le respect de la loi et en collaboration avec la police.

Patrouilles renforcées

Sur le terrain, le dispositif policier demeure renforcé. À Port-Louis, plus d'une vingtaine de véhicules ont été mobilisés afin de prévenir de nouveaux incidents et de permettre une intervention rapide en cas de besoin. Des patrouilles sont déployées dans différents secteurs de la capitale, tandis que l'hélicoptère Dhruv de la Police Helicopter Squadron a été aperçu au-dessus de Camp-Levieux, de Vallée-Pitot, du Ward 4 et d'autres quartiers de Port-Louis, peu avant 22 heures.

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D'autres renforts ont également été signalés. Une forte mobilisation de la Special Support Unit (SSU) et de l'Emergency Response Service (ERS) a été observée, notamment sur la route de Pamplemousses, à Port-Louis. À Floréal, des éléments de la Special Mobile Force (SMF) ont aussi été déployés.

Dans la capitale, un individu a été arrêté dans la soirée, selon les informations communiquées sur la situation. Cette arrestation intervient alors que les forces de l'ordre maintiennent leur vigilance face aux risques de nouveaux débordements.

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