Congo-Kinshasa: « Ndjimu », un film sur l'exploitation du cobalt, sera présenté au Congrès américain

Les conditions d'extraction du cobalt dans la mine de Mutoshi, au Katanga, seront au centre d'une projection du documentaire congolais « Ndjimu », prévue ce mercredi 14 octobre 2026 au Congrès américain, à Washington, aux États-Unis.

Réalisé par Petna Ndaliko Katondolo, ce court métrage d'environ 30 minutes s'intéresse aux travailleurs artisanaux, appelés « creuseurs », qui extraient ce minerai dans des conditions dangereuses.

Le film met également en avant les terres ancestrales et les communautés minières peu visibles dans les discours sur les chaînes d'approvisionnement internationales.

La projection s'inscrit dans le cadre d'un événement consacré à la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques de la République démocratique du Congo (RDC). Elle doit notamment permettre d'aborder les conséquences humaines de l'exploitation minière et les implications de l'engagement américain en RDC pour les populations concernées.

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La séance est organisée conjointement par Friends of the Congo, Public Citizen, le Conseil général de l'Église méthodiste unie pour les affaires ecclésiastiques et sociales (GBCS), Earthworks et Action for Congo. Elle se tiendra à 15 heures, heure de Washington, dans la salle SVC 201.

Une inscription préalable est nécessaire, les places étant limitées.

Originaire de Goma, Petna Ndaliko Katondolo est cinéaste, éducateur et écologiste ancestral. Son travail mobilise notamment le cinéma et l'écologie ancestrale pour explorer les questions sociales, culturelles et environnementales.

Son film « Ndjimu » a été récompensé par l'Ammodo Tiger Short Award au Festival international du film de Rotterdam 2026, où il a été présenté en première mondiale. Il a également remporté le prix du meilleur court métrage documentaire au Festival REGARD 2026.

Le documentaire a aussi été sélectionné dans plusieurs manifestations cinématographiques internationales, dont Doc Fortnight du Museum of Modern Art (MoMA), IndieLisboa, Movies that Matter, le Festival du film de la Semaine de la Terre de Climate HQ et MIRAGE Oslo. « Ndjimu » est produit par Alkebu Film Productions.