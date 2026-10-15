Sénégal: Ligue des champions - Nicolas Jackson signe un doublé, ses compatriotes Mbaye et Ndiaye également décisifs

14 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a inscrit un doublé lors de la large victoire d'Aston Villa face à Fenerbahçe (6-0), tandis que ses compatriotes Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye se sont également illustrés en délivrant chacun une passe décisive, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, mercredi.

Jackson a trouvé le chemin des filets aux 31e et 39e mn, portant son total à trois buts dans la compétition et à cinq réalisations toutes compétitions confondues.

Son compatriote et coéquipier en sélection nationale, Ibrahim Mbaye, a également contribué au succès des Villans en délivrant une passe décisive sur le cinquième but de son équipe.

Mbaye est toutefois sortie sur blessure à la 79e mn.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Iliman Ndiaye s'est illustré avec Manchester City en délivrant une passe décisive au Norvégien Erling Haaland, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Entré en seconde période à la place du Français Rayan Cherki, l'international sénégalais a contribué à la réduction du score des Anglais, finalement battus 4-2 par les champions en titre.

En revanche, la soirée a été plus difficile pour Assane Diao. L'attaquant sénégalais de Como (Italie) a quitté ses coéquipiers dès la 23e mn de jeu face à Feyenoord (Pays-Bas), quelques minutes après avoir ouvert le score pour son équipe.

Remplacé par Jesús Rodríguez, le but de Diao n'a pas pu empêcher la défaite de Como (2-3) à Rotterdam.

La nature exacte et la gravité de sa blessure n'ont pas été précisées par le club italien.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.