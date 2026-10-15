Sénégal: Ligue des champions - Nicolas Jackson signe un doublé, ses compatriotes Mbaye et Ndiaye également décisifs

Dakar — L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a inscrit un doublé lors de la large victoire d'Aston Villa face à Fenerbahçe (6-0), tandis que ses compatriotes Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye se sont également illustrés en délivrant chacun une passe décisive, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, mercredi.

Jackson a trouvé le chemin des filets aux 31e et 39e mn, portant son total à trois buts dans la compétition et à cinq réalisations toutes compétitions confondues.

Son compatriote et coéquipier en sélection nationale, Ibrahim Mbaye, a également contribué au succès des Villans en délivrant une passe décisive sur le cinquième but de son équipe.

Mbaye est toutefois sortie sur blessure à la 79e mn.

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De son côté, Iliman Ndiaye s'est illustré avec Manchester City en délivrant une passe décisive au Norvégien Erling Haaland, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Entré en seconde période à la place du Français Rayan Cherki, l'international sénégalais a contribué à la réduction du score des Anglais, finalement battus 4-2 par les champions en titre.

En revanche, la soirée a été plus difficile pour Assane Diao. L'attaquant sénégalais de Como (Italie) a quitté ses coéquipiers dès la 23e mn de jeu face à Feyenoord (Pays-Bas), quelques minutes après avoir ouvert le score pour son équipe.

Remplacé par Jesús Rodríguez, le but de Diao n'a pas pu empêcher la défaite de Como (2-3) à Rotterdam.

La nature exacte et la gravité de sa blessure n'ont pas été précisées par le club italien.