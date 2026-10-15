Sénégal: Alpha Thiam - 'L'hôtel King Fahd Palace répond aux normes de conformité en perspectives des JOJ Dakar 2026'

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a tiré un bilan "hautement positif" du projet de rénovation complète de l'hôtel King Fahd Palace, dont les critères de sécurité, d'embellissement et d'infrastructures répondent désormais aux normes internationales en perspectives des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

"Cette modernisation se traduit par un plein succès commercial, l'établissement affichant complet pour toute la période des Jeux. Je salue la rigueur des repreneurs sénégalais", a dit M. Thiam, assurant que les derniers réglages de conformité seraient finalisés bien avant l'ouverture officielle des JOJ prévue le 31 octobre.

S'exprimant lors d'une visite de supervision à l'hôtel King Fahd Palace en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a fait remarquer que le secteur touristique "a opéré son retour".

"C'est avec bonheur que nous constatons que le tourisme est véritablement de retour au Sénégal, comme en témoigne la hausse de 18 % des réservations enregistrée lors du récent salon Top Resa en France, confirmant notre pays comme la première destination des voyageurs français", a-t-il fait valoir.

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Portée par la mission présidentielle de classement hôtelier, la rénovation de l'hôtel se traduit déjà par un succès commercial total, avec des réservations complètes jusqu'après les JOJ, a déclaré le ministre Alpha Thiam.

Alpha Thiam a également magnifié l'intégration de la culture au coeur de l'offre hôtelière, citant en exemple le travail de la compatriote Aicha Dione, qui a transformé l'établissement, "une véritable galerie à ciel ouvert".

"Cette valorisation de l'artisanat et de l'art local s'inscrit en droite ligne avec la vision des pouvoirs publics pour renforcer l'attractivité du pays", a-t-il souligné.

Pour sa part le président du Conseil d'administration du King Fahd Palace et acteur du secteur privé touristique, Mamadou Racine Sy, a réaffirmé "l'engagement total" des professionnels à tenir leurs promesses.

"Les engagements pris devant le ministre ont été soit tenus, soit en passe de l'être. Nous serons prêts pour l'échéance historique que constitue l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)", a-t-il assuré, y voyant une preuve irréfutable de "la rigueur et de l'expertise nationale".

M. Sy a qualifié la tenue des JOJ au Sénégal d'événement historique et d'aubaine inestimable", rappelant qu'il s'agit d'une grande première pour le continent africain.

"La visibilité générée par ce rendez-vous mondial représente une valeur ajoutée incalculable pour la vitrine internationale du pays", a-t-il estimé.

"L'État aurait dû dépenser des milliards pour s'offrir une telle campagne de promotion. Pour le secteur touristique, c'est un motif de satisfaction totale", a-t-il souligné, tout en saluant la convention signée avec le président du Comité d'organisation des JOJ, Mamadou Diagna Ndiaye.

Le patron du King Fahd Palace a par ailleurs salué "l'osmose parfaite" qui existe désormais entre le ministère de tutelle et les acteurs privés, réitérant la promesse du patronat d'aller "au-delà des attentes pour honorer l'hospitalité sénégalaise".