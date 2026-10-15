Sénégal: L'hommage à Cheikh Hamidou Kane parmi les temps forts de la 18e FILDAK (Officiel)

Dakar — La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel de Dakar (FILDAK), qui s'ouvre jeudi au Centre internationale du commerce extérieur du Sénégal (CICES), rendra un hommage "mérité", vendredi 16 octobre, à l'écrivain et homme politique Cheikh Hamidou Kane, décédé le 3 octobre dernier à Dakar à l'âge de 98 ans, a annoncé le directeur du Livre et de la promotion de la lecture.

"L'ombre de Cheikh Hamidou Kane - paix à son âme - va planer sur cette édition de la FILDAK et, c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'on s'arrête pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, parce qu'il a beaucoup contribué à dire notre façon de voir le monde", a ainsi indiqué Ibrahima Lo dans un entretien à l'APS.

La personnalité de Cheikh Hamidou Kâne est tellement très riche qu'on peut l'approcher à partir de différents angles, a-t-il ajouté.

Le premier est « La patience de l'homme », dont les deux ouvrages, "L'Aventure ambiguë", publié en 1961, et "Les Gardiens du temple", paru en 1995, sont séparés par 34 années "probablement de recherche, mais surtout de lecture", selon Ibrahima Lo

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Le directeur du Livre et de la promotion de la lecture pense que les préoccupations philosophiques posées par Cheikh Hamidou Kane dans "L'Aventure ambigüe", ont été muries et appréhendées à nouveau dans "Les gardiens du temps", 34 ans plus tard.

"C'est ça la grandeur de l'homme. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, de beaucoup lire et de ne pas se presser. Ce message, les plus jeunes doivent le comprendre. L'écriture n'est pas une course de vitesse, ni une course de fond non plus. C'est juste qu'on peut avoir des prédispositions, mais il faut engager le chantier de l'écriture de façon très humble", conseille Ibrahima Lo.

Le deuxième angle retenu par M. Lo peut être perçu à travers le parcours de l'écrivain Cheikh Hamidou Kane, dans sa "dimension de commis de l'Etat".

Il ajoute que même si tout le monde sait que le défunt écrivain a été ministre, peu de gens savent qu'il est passé par l'Ecole nationale de la France d'Outre-mer (ENFOM), l'ancêtre de l'Ecole nationale d'administration (ENA) du Sénégal, comme l'ancien président de la République, Abdou Diouf, et bien d'autres.

"J'ai eu la chance, dans le cadre de mes recherches, de retrouver son dossier à l'ENFOM entre 1959 et 1961. Et c'est là où, on retrouve, très franchement, toute la qualité de la crème qui a construit ce pays à l'indépendance. Ce passage à l'ENFOM pendant deux ans me semble avoir été déterminant dans la formation du commis d'Etat et ensuite du ministre qu'il a été", témoigne Ibrahima Lo.

Pour le directeur du Livre et de la promotion de la lecture, Cheikh Hamidou Kane a réalisé un excellent travail, qui mériterait d'être fouillé à nouveau et d'être valorisé.

"Je ne pense pas qu'il ait fait de l'écriture une profession. Sa profession, c'était celle de commis de l'État. Ce qui fait, à mon sens, toute la particularité de sa carrière. Une carrière administrative bien remplie et bien réussie qui n'a pas trop impacté sa création littéraire", affirme Ibrahima Lo

D'autres femmes et hommes de Lettres seront également à l'honneur

D'autres personnalités du monde de la littérature sénégalaise voire africaine seront aussi célébrées lors de la 18 édition de la FILDAK, a-t-il également fait savoir, notamment l'interprète de conférence Marie-Aïssatou "Aïda" Diop Wane, fille d'Alioune Diop, fondateur de la maison d'édition Présence Africaine et ancienne journaliste du quotidien Le Soleil, de la journaliste et coordinatrice de la rédaction de la Télévision futurs médias (TFM), Astou MBène Thioub, animatrice des émissions "Zéro faute" et "Perdu de vue".

M. Lo a aussi mentionné la doyenne des journalistes et femme de Lettres, Annette Mbaye D'Erneville, Alioune Badara Sène, éditeur et promoteur culturel, Raymond Georges Vidal dit Moussa Vidal, agent du CICES qui a longtemps accompagné la FILDAK.

Le fondateur des éditons L'Harmattan Guinée, Sansy Kaba et le député ivoirien Ange Félix N'Dakpri, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan (SILA) seront également honorés.

Les personnalités distinguées au premier forum du livre tenu l'année dernière, recevront à cette occasion une médialle. Il s'agit des écrivaines Ken Bugul, Aram Fall Diop, l'écrivain et ancien ministre Abdoulaye Elimane Kane, la conservatrice de bibliothéque Mariétou Diop Ndiongue et l'enseignant et animateur du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) arabo-islamique du "daraa" de Coki, Modou Cissé.

Selon le directeur du Livre, l'autre temps fort sera la réflexion qui sera animée autour des enjeux de la création littéraire aujourd'hui avec l'Intelligence artificielle (IA).

Un autre point à débattre porte sur le traité de Marrakech qui permet aux personnes vivant avec un handicap d'accéder librement aux textes imprimés, a fait savoir Ibrahima Lo.

"Notre pays a ratifié le traité de Marrakech. La loi est dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est quelque chose de capital, puisque cette loi s'intéresse aux personnes qui vivent avec des handicaps, les malvoyants, les personnes handicapées de différentes catégories et qui ont le droit d'accéder à l'information et à la culture. C'est à tous ceux-ci qu'il faut offrir les conditions normales d'une vie citoyenne", a-t-il indiqué.