Sénégal: FERA - Le nouveau PCA s'engage à accompagner la direction générale dans la continuité des actions engagées

Dakar — Le nouveau président du Conseil d'administration (PCA) du Fonds d'entretien routier autonome (FERA), Baye Niasse Cissé, a réaffirmé sa volonté d'accompagner pleinement la direction générale dans la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques.

Lors de son installation, Baye Niasse Cissé a exprimé sa volonté de poursuivre les initiatives engagées et de consolider les acquis de la structure, notamment à travers la feuille de route "Vision FERA 2031".

"Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui nous attend, compte tenu des multiples défis auxquels nous faisons face", a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre le Conseil d'administration et la Direction générale pour atteindre les objectifs assignés au FERA.

Le nouveau PCA entend ainsi accompagner les actions engagées pour renforcer l'entretien préventif du réseau routier classé et des autoroutes, dont le linéaire est estimé à 16 500 kilomètres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit également de soutenir les initiatives visant à améliorer la gestion des ressources du FERA et à consolider ses mécanismes de gouvernance, d'après lui.

Dans cette perspective, Baye Niasse Cissé a notamment insisté sur l'assainissement des finances et l'optimisation des ressources de l'entreprise, à travers une meilleure mobilisation de la Taxe d'usage de la route (TUR).

Il a également mis l'accent sur la consolidation des actions à haute intensité de main-d'oeuvre, notamment le programme "Xëyu Ndaw Ñi", en vue de renforcer leur contribution à la création d'emplois et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Le président sortant du Conseil d'administration Outhmane Diagne a indiqué que la proportion du réseau en état bon à moyen est passée de 82 % en 2023 à 79 % en 2024.

"C'est une situation alarmante qui appelle aujourd'hui une concentration de tous les efforts sur la mobilisation des ressources, la recherche de partenariats, le recouvrement de l'intégralité de la Taxe d'usage de la route et des autres ressources du FERA jusque-là inexploitées", a dit M. Diagne.

Il a également plaidé pour une réforme des textes régissant le Fonds afin de renforcer sa gouvernance et ses capacités financières, dans la perspective de le rendre " totalement autonome".

Le président sortant a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de recentrer le FERA sur sa mission première, à savoir le financement de l'entretien routier.

"L'intérêt exclusif des populations doit être au coeur de nos préoccupations", a-t-il souligné, rappelant que les ressources mobilisées doivent faire l'objet d'une gestion efficiente et d'un contrôle rigoureux.

Revenant sur son bilan après deux années de mandat, il a mis en avant plusieurs avancées en matière de gouvernance, notamment la mise en place d'un tableau de suivi des recommandations du Conseil d'administration, l'adoption du règlement intérieur et la création des comités d'audit et de rémunération.

Il a formulé des voeux de "plein succès" à son successeur, rappelant que "les hommes passent mais les institutions demeurent".