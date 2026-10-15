Congo-Kinshasa: RGPH-2 - Les opérateurs cartographes ont entamé le repérage des ménages à Kingabwa et Ndanu

À Limete, dans la ville-province de Kinshasa, les opérateurs cartographes ont entamé, mardi 13 octobre, le repérage des ménages dans le cadre du Deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2). À Kingabwa comme à Ndanu, les premières descentes sur le terrain ont permis aux équipes d'aller à la rencontre des habitants et des structures communautaires, dont la participation est essentielle à la réussite de cette opération nationale.

Mardi 13 octobre, les rues de la commune de Limete ont vu les opérateurs cartographes entrer en action dans le cadre de la cartographie censitaire. Tablettes en main, munis de leurs kits de travail et reconnaissables à leur tenue, ils ont commencé à parcourir les quartiers pour identifier les ménages et recueillir les informations nécessaires à la préparation du prochain dénombrement général de la population.

Cette opération, qui intervient 42 ans après le précédent recensement général en République démocratique du Congo, marque une étape importante dans le processus du RGPH-2. À travers les visites de parcelles, les équipes ont engagé un travail de proximité destiné à mieux connaître les unités d'habitation et à préparer l'organisation du futur dénombrement.

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À Kingabwa, les opérateurs cartographes sont allés à la rencontre des habitants pour leur présenter leur mission et expliquer les objectifs de la cartographie censitaire. Ces échanges ont permis de sensibiliser les ménages à l'importance de leur participation à cette opération d'intérêt général. Au-delà du repérage des habitations, les équipes ont ainsi contribué à rapprocher le processus des réalités quotidiennes des populations.

À Ndanu, les structures communautaires accueillent les équipes

Au quartier Ndanu, les opérateurs cartographes ont également poursuivi leur mission auprès des structures qui occupent une place importante dans la vie de la communauté. Un centre de santé faisant office de maternité ainsi qu'une église ont notamment figuré parmi les sites visités.

Dans ces structures, les équipes ont bénéficié d'un accueil favorable et de la disponibilité de leurs interlocuteurs, facilitant ainsi la collecte des informations nécessaires à la cartographie censitaire.

Le pasteur Michel Ntambwa, responsable d'une église visitée, s'est réjoui d'avoir été informé de l'opération grâce aux actions de proximité, notamment les crieurs publics et les panneaux déployés à Kinshasa. Il a encouragé les responsables religieux à accueillir favorablement les opérateurs cartographes et à relayer le message auprès de leurs fidèles.

Cette implication des acteurs religieux constitue un relais important pour sensibiliser les communautés. Par leur proximité avec les habitants, ils peuvent contribuer à une meilleure compréhension de l'opération et encourager la collaboration avec les équipes déployées sur le terrain.

La gratuité, un message essentiel pour les ménages

Au cours de cette première journée de repérage, la sensibilisation a également porté sur la gratuité de l'opération. Ilanga Jonas, un habitant rencontré sur le terrain, a rappelé que le recensement est une démarche d'intérêt général et qu'aucun paiement ne doit être exigé des citoyens.

La diffusion de ce message permet de clarifier les modalités de l'opération et de rassurer les ménages sur la nature de la démarche. Elle contribue également à renforcer la confiance entre les populations et les agents chargés de la cartographie censitaire.

À Kingabwa comme à Ndanu, les échanges engagés dès le démarrage des activités ont ainsi mis en évidence l'importance de la communication de proximité pour favoriser l'adhésion des citoyens et faciliter le travail des équipes.

Le BCR a doté les équipes des équipements nécessaires

Le démarrage des activités sur le terrain a été précédé d'une préparation logistique visant à mettre les opérateurs cartographes dans les meilleures conditions de travail. Le Gouvernement congolais, à travers le ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, avec l'appui de ses partenaires, principalement le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), a mobilisé des moyens pour accompagner la mise en oeuvre du RGPH-2.

Lundi 12 octobre, à l'entrepôt du Programme alimentaire mondial situé à la 12e Rue, dans la zone industrielle de Limete, le Bureau central du recensement (BCR) a distribué aux chefs d'équipe les équipements destinés aux opérations de terrain.

Le matériel remis comprenait notamment des mégaphones, des tablettes, des sacs équipés de panneaux solaires, des batteries externes et des imperméables. Ces équipements doivent permettre aux équipes de travailler dans des conditions appropriées, de maintenir leurs appareils en fonctionnement et de faire face aux contraintes liées aux conditions météorologiques.

Cette dotation logistique a constitué une étape importante avant le déploiement effectif des opérateurs, le mardi 13 octobre. Elle traduit la nécessité d'associer une préparation matérielle rigoureuse à la mobilisation des ressources humaines pour assurer le bon déroulement des activités.

Une étape préparatoire au dénombrement général

La cartographie censitaire constitue une phase déterminante du RGPH-2. Elle permet notamment de repérer les ménages, d'identifier les unités d'habitation et de délimiter les zones de travail afin de préparer le dénombrement général de la population.

Avec le démarrage des activités à Limete, les opérateurs cartographes ont ainsi engagé un travail essentiel pour permettre à la RDC de disposer de données actualisées sur sa population. La mobilisation des habitants, l'implication des structures communautaires et la disponibilité des équipements représentent autant de facteurs susceptibles de faciliter la progression de cette opération.

À Kingabwa comme à Ndanu, les premières descentes ont placé la proximité avec les populations au coeur du processus. Une démarche qui prépare le terrain au dénombrement général et contribue à l'ambition nationale de mieux connaître la population congolaise pour orienter plus efficacement les politiques publiques et les actions de développement.