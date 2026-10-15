Soudan: Le Haut-Commissaire pour les réfugiés appelle à mettre fin aux causes du déplacement et de l'exil

Le Haut-Commissaire pour les réfugiés, M. Nizar Al-Tijani, s'est adressé mercredi à la séance de haut niveau consacrée au débat général de la 77e session du Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui se tient à Genève, soulignant la nécessité de traiter les causes fondamentales du déplacement forcé, de mettre fin aux ingérences extérieures et à leur prolongation, ainsi que de renforcer le soutien international aux pays d'accueil des réfugiés et aux pays de retour.

Le Commissaire des réfugiés a indiqué que le Soudan reste depuis des décennies un refuge sûr pour les réfugiés des pays voisins et qu'il a mené une politique de « porte ouverte », assumant les charges de l'accueil malgré ses ressources limitées, tout en soulignant que la stabilité du Soudan constitue un pilier fondamental pour la sécurité et la stabilité régionales.

Il a passé en revue les violations graves commises par la milice rebelle à l'encontre des civils, qui ont entraîné le déplacement massif et la destruction des installations civiles et des infrastructures, soulignant que la résolution de la crise du déplacement ne peut être dissociée de la suppression de ses causes et de la mise en cause des responsables de violations graves du droit international humanitaire.

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Il a mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement pour réaliser la sécurité et la stabilité, y compris la création des conditions nécessaires à la durabilité du retour, de la réintégration et du relèvement, appelant le HCR et les partenaires internationaux à consacrer davantage de ressources à la remise en état des services de base et des infrastructures, ainsi qu'au soutien des communautés d'accueil et des personnes de retour.