Soudan: L'ambassadeur Mohamed Abdalla remet ses lettres de créance au Président du Népal

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République du Népal, résidant à New Delhi, Dr Mohamed Abdalla Ali Al-Tom, a remis mercredi ses lettres de créance au Président de la République du Népal, Son Excellence Ramchandra Podel.

Cela s'est fait lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu au siège de la présidence, dans la capitale, Katmandou.

La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de plusieurs conseillers du président pour les affaires étrangères et les communications et le chef d'état-major de l'armée.

Lors de son entretien avec l'ambassadeur à l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance, le président népalais a exprimé son appréciation pour les relations entre son pays et le Soudan, qu'il a qualifiées d'anciennes, établies depuis 1969, précisant qu'ils aspiraient à les développer pour inclure d'autres domaines de coopération.

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De son côté, l'ambassadeur Al-Tom a transmis au président Rameshchandra les salutations du lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté transitoire, soulignant le souci du Soudan de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.