Soudan: Le Président du CST affirme l'intérêt de l'État à développer le projet de Gazera et Managil

15 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du conseil de souveraineté transitoire (CST), Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé le souci de l'État à promouvoir et développer le domaine agricole Al-Gazera et Managil afin qu'il contribue à relancer l'économie nationale.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre mercredi au palais républicain avec une délégation d'agriculteurs et de producteurs du projet Al-Gazera et Al-Managil, en présence du général Khaled Abdin Al-Shami, président du conseil d'administration du projet Al-Gazera.

Le membre du conseil d'administration du projet, Al-Sadeq Al-Amin Ahmed Al-Faki, a dit dans une déclaration à la presse suite à la réunion avec le Président du CST que la délégation a présenté certains problèmes et défis rencontrant le projet et que le lieutenant-général Al-Burhan a promis de les traiter et de les résoudre définitivement.

Il a précisé que le président du Conseil de souveraineté a fait don de 22 véhicules agricoles destinés aux associations d'agriculteurs et de producteurs afin de contribuer au nettoyage des canaux d'irrigation des projets Al-Gazera et Al-Managil », ainsi que de 20 véhicules au Conseil de régulation des professions de la production agricole.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également fait don de 50 milliards de livres pour soutenir le carburant et les pompes d'irrigation.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.