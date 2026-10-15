Soudan: Le Président du CST affirme l'intérêt de l'État à développer le projet de Gazera et Managil

Le Président du conseil de souveraineté transitoire (CST), Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé le souci de l'État à promouvoir et développer le domaine agricole Al-Gazera et Managil afin qu'il contribue à relancer l'économie nationale.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre mercredi au palais républicain avec une délégation d'agriculteurs et de producteurs du projet Al-Gazera et Al-Managil, en présence du général Khaled Abdin Al-Shami, président du conseil d'administration du projet Al-Gazera.

Le membre du conseil d'administration du projet, Al-Sadeq Al-Amin Ahmed Al-Faki, a dit dans une déclaration à la presse suite à la réunion avec le Président du CST que la délégation a présenté certains problèmes et défis rencontrant le projet et que le lieutenant-général Al-Burhan a promis de les traiter et de les résoudre définitivement.

Il a précisé que le président du Conseil de souveraineté a fait don de 22 véhicules agricoles destinés aux associations d'agriculteurs et de producteurs afin de contribuer au nettoyage des canaux d'irrigation des projets Al-Gazera et Al-Managil », ainsi que de 20 véhicules au Conseil de régulation des professions de la production agricole.

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Il a également fait don de 50 milliards de livres pour soutenir le carburant et les pompes d'irrigation.