Soudan: Le Premier Ministre reçoit le résultat de l'admission pour l'année 2026-2027

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a reçu le résultat d'admission pour l'année 2026-2027 lors de sa rencontre mercredi le ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Ahmed Moudawi Mussa, en présence du sous-secrétaire Dr Ali Al-Cheikh Al-Samani, et d'un certain nombre de directeurs et de représentants des universités publiques et privées.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dit, dans une déclaration à la presse, qu'il a présenté au premier ministre un rapport sur le résultat d'admission pour l'année 2026-2027, après que ces résultats ont été approuvés par la commission supérieure d'admission, composée des recteurs des universités et de la direction de l'admission. Il a souligné que le résultat est très honorable et qu'il y a une augmentation du nombre prévu d'admission, en particulier dans les facultés des programmes de génie et sanitaire.

Le ministre a précisé qu'après l'annonce du résultat de l'admission, l'inscription pour le deuxième tour sera annoncée, puis celle pour les places vacantes, en soulignant que des bourses seront accordées pour les universités privées et qu'elles seront annoncées ultérieurement.