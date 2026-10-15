Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Vice-Président de la République

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience le Vice-Président de la République, Alexandre Barro Chambrier.

Les échanges ont principalement porté sur l'actualité nationale, notamment le renouvellement de l'équipe gouvernementale et les orientations fixées aux nouveaux ministres.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a rappelé que le temps est désormais à l'action, à l'efficacité et aux résultats. Il attend des membres du Gouvernement qu'ils se mettent immédiatement au travail, accélèrent la mise en oeuvre des politiques publiques et apportent des réponses concrètes aux préoccupations des populations.

Le Vice-Président de la République a également rendu compte de sa participation à la réunion de l'Association des Maires du Gabon, organisée à Franceville. Cette rencontre a permis d'examiner plusieurs enjeux liés au fonctionnement des municipalités, notamment l'exécution de leurs budgets, la mise en oeuvre de la décentralisation, la mobilisation des recettes locales et les difficultés découlant du principe d'unicité de caisse.

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La digitalisation de la collecte des taxes et impôts municipaux, qui doit permettre une meilleure traçabilité des recettes, n'est pas encore pleinement opérationnelle.

Cette situation limite l'autonomie financière des communes et ralentit la réalisation des projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

Face à ces difficultés, le Président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer la formation et la sensibilisation des Maires aux mécanismes de la décentralisation.

L'objectif est d'améliorer leurs capacités en matière de gestion budgétaire, de contrôle des agents municipaux, de mobilisation des recettes et de transparence dans l'administration des ressources locales.

Le Chef de l'Etat a également appelé à intensifier la sensibilisation des commerçants au mécanisme du Fonds 4 de la CNAMGS.

Dans les marchés nouvellement construits ou réhabilités, cette démarche doit favoriser des contributions transparentes et traçables, tout en permettant aux commerçants de bénéficier d'une couverture sociale et d'un meilleur accès aux prestations de santé.

A travers ces orientations, le Président de la République réaffirme une même exigence à l'endroit du Gouvernement et des collectivités locales : accélérer l'exécution des décisions publiques, garantir la transparence dans la gestion des ressources et produire des résultats directement perceptibles par les citoyens.

Un Gouvernement appelé à agir vite, des municipalités invitées à mieux gérer et, au coeur de l'action publique, une priorité constante, celle de répondre efficacement aux besoins des populations.

A l'issue de cette audience, Alexandre Barro Chambrier a remis au Président de la République le Prix remis par les Maires.