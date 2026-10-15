Congo-Brazzaville: France - La Fédération des communautés de l'EEC annonce un dîner de gala caritatif

La Fédération des communautés de l'Église évangélique du Congo (EEC) en France organisera, le 28 novembre prochain, un dîner de gala caritatif à Chevannes, dans le département de l'Essonne. L'initiative vise à mobiliser des fonds en faveur des oeuvres sociales de l'Église, notamment pour la réalisation d'un projet agricole.

Prévue à partir de 19 heures, à la salle polyvalente de Chevannes, cette soirée se poursuivra jusqu'à l'aube. Elle réunira des membres de la communauté congolaise, des fidèles de l'Église évangélique du Congo ainsi que des amis de la République du Congo autour d'un objectif de solidarité.

Dans un communiqué de presse, le coordonnateur de la Fédération, Rudy Malonga, invite les Congolais de France et toutes les personnes de bonne volonté à prendre part à cette initiative. Les fonds collectés seront reversés à l'Église évangélique du Congo pour contribuer au financement de ses actions sociales, avec un accent particulier sur la mise en oeuvre d'un projet agricole.

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Au-delà de la collecte de fonds, cette rencontre sera également l'occasion d'échanger sur les mécanismes de financement des initiatives de développement et de lutte contre la pauvreté au sein des communautés religieuses. Une conférence sera organisée à cet effet autour du thème : « Le financement des projets pour lutter contre la pauvreté au sein de l'Église ».

Le programme prévoit, par ailleurs, des prestations de gospel et diverses animations culturelles. Des artistes et musiciens confirmés, ainsi que de jeunes talents issus de différents horizons, sont annoncés. Le saxophoniste Fordha B Blow figure parmi les artistes ayant déjà confirmé leur participation.

À travers cette activité, la Fédération entend renforcer la mobilisation communautaire autour des oeuvres sociales de l'Église et contribuer au développement d'initiatives susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires.

La Fédération des communautés de l'Église évangélique du Congo en France a notamment pour mission de coordonner les communautés se réclamant de cette Église sur le territoire français. Elle oeuvre également au maintien de leur unité dans les domaines de la foi, de la doctrine, de l'éthique et de la discipline.