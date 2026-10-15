Congo-Brazzaville: Décès de Patrick Jouan - Le pays perd un ambassadeur de la paix

La Fédération pour la paix universelle (FPU) est en deuil à la suite du décès de Patrick Jouan, survenu le dimanche 11 octobre, à l'âge de 70 ans, des suites d'une hémorragie intracérébrale. Vice-président de la FPU en France, le disparu a consacré plus de cinq décennies de sa vie à la promotion de la paix et au renforcement des liens entre les peuples, notamment dans l'espace francophone et en Afrique.

Engagé au sein du Mouvement de l'Unification depuis le 21 octobre 1974, alors qu'il était âgé de 18 ans et en première année d'études de médecine, Patrick Jouan a consacré plus de cinquante ans au service de ce mouvement et à la promotion des idéaux de paix. Son parcours l'a conduit à exercer des responsabilités au sein de la FPU en Pologne et à Monaco, avant d'occuper les fonctions de vice-président de l'organisation en France.

Au fil des années, il s'est particulièrement investi auprès des Ambassadeurs de paix, de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), des responsables religieux ainsi que de nombreuses personnalités en France et dans plusieurs pays francophones, notamment en Afrique. Sa contribution a également porté sur les campagnes d'adhésion à la FPU, auxquelles il a pris part en faveur du développement de l'organisation dans l'espace francophone.

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En République du Congo, son engagement s'est notamment illustré par les initiatives visant à encourager les Congolais à rejoindre la Fédération pour la paix universelle. La plus récente concerne le sapelogue Ben Moukacha Monama Le Mbouela, qui a reçu le titre d'ambassadeur de la paix le 19 septembre 2026 en présence du Ministre conseiller de l'ambassade de la république du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Au siège parisien de la FPU, le samedi 5 septembre dernier, Patrick Jouan avait encore pris part à une rencontre-débat consacrée à la mission et à la responsabilité des Ambassadeurs et Ambassadrices de paix. En sa qualité de vice-président de la FPU France, il avait accueilli les participants, dont plusieurs nouveaux invités, avant de présenter l'intervenant principal, Jacques Marion, président de la FPU en France, en Europe et au Moyen-Orient.

Au-delà de ses responsabilités, Patrick Jouan était apprécié pour sa simplicité, sa chaleur humaine et sa capacité à nouer des relations avec des personnes de tous horizons. Des qualités qui ont contribué à faire de lui un acteur engagé dans le dialogue entre les cultures et les religions.

Sa disparition constitue une perte pour la Fédération pour la paix universelle et pour les personnes qui ont accompagné son action en faveur de la paix, particulièrement en Afrique francophone. Son engagement laisse le souvenir d'un homme qui aura consacré une grande partie de son existence au rapprochement des peuples et à la promotion d'un idéal de paix universelle.