Tunisie: Oncologie - Un nouveau centre prévu au Grand Tunis

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé avance dans son projet de création d'un centre d'oncologie au Grand Tunis, destiné à renforcer la prise en charge des patients atteints de cancer dans le secteur public.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé mercredi une séance de travail consacrée à ce projet, en présence du gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a notamment porté sur la présentation des résultats de l'étude de faisabilité technique et économique du futur centre. Cette étude bénéficie de l'appui financier du Fonds koweïtien pour le développement.

Le futur centre d'oncologie proposera une prise en charge intégrée comprenant notamment la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, la médecine nucléaire et les soins palliatifs.

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Le projet vise à renforcer les capacités du système public de santé dans le traitement du cancer, à réduire les délais d'attente et à améliorer le suivi des patients.

La création de cette structure s'inscrit dans la stratégie nationale visant à développer les services d'oncologie et à mieux répondre aux besoins sanitaires futurs de la Tunisie.

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