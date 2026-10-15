Tunisie: Grippe saisonnière - La vaccination démarre le 27 octobre

La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière débutera en Tunisie le 27 octobre. Les vaccins seront disponibles dans les pharmacies privées, les centres de santé de base ainsi que dans les établissements de santé publique.

Selon Aymen Khélifi, secrétaire général adjoint du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (SPOT), 280 000 doses ont été prévues pour cette campagne nationale.

Cette année, le prix du vaccin connaîtra une baisse importante. Le tarif appliqué ne devrait pas dépasser 24 dinars la dose, contre environ 38 dinars lors de la précédente campagne.

Aymen Khélifi explique cette diminution par le mécanisme d'ajustement mis en place par la Pharmacie centrale de Tunisie, seul organisme habilité à négocier directement avec les laboratoires étrangers et à acquérir les vaccins.

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Les vaccins distribués dans les secteurs public et privé seront, selon la même source, de qualité et d'efficacité identiques. Ils seront accessibles aussi bien dans les pharmacies privées que dans les structures sanitaires relevant du ministère de la Santé.

Cette annonce intervient à l'issue d'une réunion de coordination organisée mercredi au siège de la Direction des soins de santé de base. La rencontre a réuni notamment des représentants du ministère de la Santé, de la Pharmacie centrale, de la Direction des soins de santé de base, du SPOT et de l'Ordre des pharmaciens.

Cette réunion annuelle vise à finaliser les préparatifs logistiques de la campagne, à organiser la distribution des doses et à renforcer la coordination entre les différents intervenants aux niveaux central et régional.

Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière constitue un moyen simple, sûr et efficace de réduire les risques de complications, notamment chez les personnes les plus vulnérables.

La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes souffrant de maladies chroniques, notamment cardiaques, respiratoires ou rénales, ainsi qu'aux diabétiques, aux personnes immunodéprimées, aux femmes enceintes et aux professionnels de santé.

La grippe saisonnière réapparaissant généralement chaque automne, les autorités sanitaires recommandent de se faire vacciner avant l'hiver. La vaccination peut toutefois se poursuivre jusqu'en février, voire au-delà, après avis médical.