Afrique: Madagascar-Tchad - Le rapprochement marqué à Antsohihy

15 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Tchad a pris part aux célébrations du 68e anniversaire de la proclamation de la République de Madagascar, hier, à Antsohihy. Le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Ali Kolotou Tchaïmi, a représenté le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, à la tête d'une importante délégation. Le Tchad était le pays invité d'honneur de cette célébration organisée dans la région Sofia.

Sous la houlette du président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), le colonel Michaël Randrianirina, la cérémonie s'est déroulée à l'aéroport d'Antsohihy. Les forces de défense et de sécurité ont ouvert le défilé, suivies des représentants des institutions, de la société civile et des mouvements de jeunesse. La population a également pris part à cette manifestation.

Le choix d'Antsohihy pour accueillir cette commémoration rappelle l'héritage de Philibert Tsiranana, considéré comme le père fondateur de la République malgache. La cérémonie a ainsi associé les festivités nationales à un lieu marqué par l'histoire politique du pays. La présence du président de l'Assemblée nationale du Tchad aux côtés des autorités malgaches témoigne des relations fraternelles entre les deux pays. En participant à ces célébrations en qualité de pays invité d'honneur, le Tchad entend réaffirmer son attachement à l'amitié entre les peuples et au renforcement de la coopération africaine.

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