Afrique: Plateforme HFKM-VFKM - Le Fokonolona au centre du redressement national

La Plateforme pour le recouvrement de la dignité du Fokonolona (VFKF) et le HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristianina ho an'ny Firenena) ont appelé, hier, à mettre fin au système de division hérité de la colonisation, lors d'une déclaration à la presse au Pavé, Antaninarenina.

« Revenons aux sources, recentrons nos actions sur l'humain plutôt que sur les structures, et bâtissons le Fokonolona. » Tel est l'appel lancé conjointement par les deux organisations, qui plaident pour un retour aux valeurs du fihavanana, du respect mutuel et de la confiance. Pour leurs responsables, le Fokonolona doit retrouver sa place au coeur de la cohésion sociale et du développement de Madagascar. Face aux rivalités et aux divisions qui fragilisent la société, ils exhortent les citoyens à privilégier l'intérêt général et à participer davantage à la gestion des affaires nationales.

Engagement citoyen

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Pour la VFKF et le HFKF, le redressement du pays ne repose pas uniquement sur les réformes institutionnelles, mais aussi sur l'engagement de chaque citoyen. Les deux organisations préconisent ainsi de replacer l'humain au centre des décisions et de renforcer le rôle du Fokonolona dans la gestion publique. Sous le mot d'ordre « Fokonolona debout, nation vivante », elles appellent à la solidarité et à un sursaut national. La VFKF dispose désormais d'une existence légale. La plateforme a obtenu son récépissé officiel n° 1051-6/MID/PREF.POL.TANA/ASS, délivré le 21 septembre dernier, et regroupe plusieurs associations.