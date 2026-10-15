Madagascar: Marché d'Andravoahangy - Les commerçants réclament un assainissement

Les commerçants du marché d'Andravoahangy interpellent la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) sur l'état des travaux d'assainissement du site.

Dans une lettre ouverte adressée au président de la délégation spéciale (PDS) de la capitale, l'association F.M.T.K.A., représentée par son président, Arsène R. Rakotoarison, fait part de ses préoccupations à l'approche de la saison des pluies.

Assainissement

Selon les commerçants : « les interventions effectuées il y a trois mois se sont limitées au curage et au nettoyage partiel du canal longeant la clôture du marché ». Ils estiment qu'un assainissement de plus grande ampleur, accompagné d'un grand déblayage, reste nécessaire.

Tout en saluant les efforts d'embellissement et de propreté engagés par la Commune, ils soulignent la nécessité d'un entretien régulier du marché et demandent aux autorités d'intervenir rapidement pour améliorer les conditions de travail des marchands.